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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمناسبة عيد سيامته.. من هو الأنبا يوحنا قلته؟

الانبا يوحنا قلته
الانبا يوحنا قلته

هنأت الكنيسة الكاثوليكية اليوم الأحد "الانبا يوحنا قلته" بمناسبة تذكار سيامته أسقفاً. وجاء نص التهنئة كالتالي: 
" يتقدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر بتهنئة صاحب النيافة الأنبا يوحنا قلته , المعاون البطريركي, بمناسبة تذكار سيامته الأسقفية , متمنياً لنيافته دوام الصحة ووافر النعم الإلهية من الروح القدس لإتمام رسالته المقدسة."
ولد الأنبا يوحنا باسم كمال قلته بقرية القيطنة في طهطا سنة 1937م ,  والتحق بالمدارس الكاثوليكية, وصار كاهناً.
حصل على ليسانس الدراسات العربية والإسلامية سنة 1965 ثم الماجستير سنة 1972 ثم تولى مسئولية الإعلام والصحافة واللجنة المصرية الكاثوليكية للعدالة والسلام.

رعى كنيسة السجود بشبرا سنة 1962, حصل على درجة الدكتوراة من جامعة القاهرة سنة 1981م في دراسات المستشرقين الفرنسيين للشعر العربي و درس الأدب الفرنسي بأكاديمية الفنون خلال الفترة من 1981م إلى عام 1986م.
وأخيرا تولى مسئولية المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك سنة 1986م حتى 2018.

الكنيسة الكاثوليكية الانبا يوحنا قلته المدارس الكاثوليكية جامعة القاهرة الأدب الفرنسي أكاديمية الفنون للأقباط الكاثوليك المعاون البطريركي

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