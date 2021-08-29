تهنئة نيافة الأنبا باخوم بمناسبة عيد النيروز

هنأ الأنبا باخوم ، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر، بعيد النيروز وجاء نص التهنئة كالتالي:

"أحبائي،

سلام ومحبة في الرب القائم،

نحتفل اليوم بعيد النيروز، عيد راس السنة القبطية، الذي يأخذ تذكار الشهداء بداية له. فهم الذين قدموا حياتهم حبا بالمسيح، وبإيمانهم هزموا الموت، حيث فضلوا الحياة الحقيقية عن وهم حياة بلا ايمان.

أحبّائي، نكرّس هذا العام في الإيبارشيّة " للشركة"، فلنكتشفها مع شهدائنا، شهداء اختبروا الشركة، قبلوها سكنت فيهم فصاروا علامة للكنيسة. فليقودنا الروح القدس الى كمالها.

بالنيابة عن غبطة البطريرك الانبا إبراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وكل مجمع الكهنة، نتقدم الي كل أبناء الايبارشية بخالص التهنئة بهذه المناسبة.

كلّ عام وأنتم بخير،

صلوا لأجلي"