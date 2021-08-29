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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 90 مليون جنيه..

نائب محافظ بني سويف: تنفيذ 19 مشروعا في قطاع التعليم بقرى ببا

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

زار الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف  اليوم، الأحد، مركز ومدينة ببا، لمتابعة سير الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن المشروع القومي لتطوير القرى"، في إطار تكليفات المحافظ د. محمد هاني غنيم بتكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة والتزام الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، لتسريع وتيرة العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية.

 

وتابع نائب المحافظ سير العمل في مشروع "توسعة مدرسة بلال بن رباح الابتدائية بقرية أبو دخان،وتنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتكلفة تتعدى 3 ملايين جنيه وتتكون من 8 فصول وتضم مبنى أرضى و4 علوي، وبنسبة تنفيذ 30%، بجانب متابعة سير العمل في مشروع إنشاء مدرسة بني مؤمنة الإعدادية والتي تنفذها أيضاً الأبنية التعليمية باعتماد 5.7 مليون جينه وتشمل دور أرضى + 4 علوي ، وتضم  12 فصلاً  وبنسبة تنفيذ 20%، وذلك ضمن 19 مشروعاً يتم تنفيذه في قطاع التعليم بقرى ببا بتكلفة 90 مليون جنيهاً تقريباً، فيما تُجرى حاليا أعمال طرح وإسناد 14 مشروعا آخر بتكلفة تزيد عن 72 مليون جنيه. 

 

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كما تابع نائب محافظ بني سويف سيرالعمل في مشروع المجمع الخدمي بصفط راشين،ضمن أعمال المشروع القومي لتطوير الريف المصري ،وسيضم المجمع الخدمي العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى(مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين،مكتب بريد،وحدة للتضامن الاجتماعي،مكتب تموين) بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمعات الجاري إنشارها بقرى (جزيرة ببا، قمبش،طنسا ،هلية ،سدس الأمراء).

 

وتفقد "سلامة" الأعمال الجاري تنفيذها لمد وتدعيم شبكة المياه بقرية صفط راشين، والتي تشمل تغيير المواسير الاسبستوس ومد الخدمة للمناطق المحرومة بتوابع وقرى الوحدة المحلية بصفط راشين،وذلك ضمن عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ،تخدم أهالي قرى (طرشوب،على كيلاني،زاوية الناوية، سدس، صفط راشين، القرامنة، غياضة الشرقية ...) رافقه خلال الزيارة: العميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة ،المحاسب هاني الجويلي رئيس  الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا.

بني سويف محافظ بني سويف حياة كريمة تطوير القرى مشروعات المبادرة الرئاسية التعليم

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