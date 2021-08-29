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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الإسكندرية تعلن غلق شاطئ إدوارد الخراط

محافظة الاسكندرية
محافظة الاسكندرية تعلن غلق شاطئ إدوارد الخراط

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قراراً بغلق شاطئ إدوارد الخراط بمنطقة سيدى بشر، لأجل غير مسمى لحين انتهاء التحقيقات مشددا علي اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، وذلك لتكرار وقوع مخالفات علي الشاطئ، وقيام المستأجر بعرقلة عمل أحد مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والتعدي عليه أثناء أداء عمله خلال المرور والمتابعة على الشاطئ.

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وأكد محافظ الإسكندرية علي استمرار الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وجميع الجهات المعنية بتشديد وتكثيف الرقابة والحملات على جميع الشواطئ للقضاء على ورصد أية مخالفات وتحرير الغرامات المالية ضد من يثبت مخالفته من مستأجرى الشواطئ والتي قد تصل الى الغلق وفسخ التعاقد.

والجدير بالذكر أن قرار غلق الشاطئ جاء على أثر قيام مستغل الشاطئ بمنع مفتش الإدارة من الدخول إلى الشاطئ لأداء عمله المكلف به ضمن حملة (لا لفرض الإكراميات) والذي يستلزم المرور بين المواطنين وسؤالهم عما اذا قام أحد من عمال الشاطئ بطلب إكراميات من عدمه أو المطالبة بمبالغ نقدية أخرى بخلاف أسعار التذاكر ،و فوجئ مفتش الإدارة بمنعه من دخول الشاطئ وقيام المستغل بالتعدي عليهم مما أدى إلى عدم قيام مفتش الإدارة بمهام عمله الوظيفى.

وعلى الفور؛ توجه اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية إلى الشاطئ لمعرفة ملابسات الواقعة وأسباب حدوثها وقد تم تحرير محضر بالواقعة بقسم منتزه أول وذلك حفاظاً على هيبة الدولة وحماية موظفيها للقيام بأعمالهم الوظيفية.

الاسكندرية مخالفات الغرامات المالية محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف محمد الشريف محافظ الإسكندرية

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