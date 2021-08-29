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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وقفت جنبي من البداية لـ النهاية.. بدور ضحية عقد الزواج المزور تشكر نهال طايل على الهواء

الإعلامية نهال طايل
الإعلامية نهال طايل والضحية

رصد برنامج "تفاصيل"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2 " ، تقديم الإعلامية "نهال طايل"،  تفاصيل انتصار القضاء المصري لـ "بدور"، ضحية عقد الزواج المزور وصدور حكم بالمؤبد على المتهم.

 

وقالت "بدور"، ضحية عقد الزواج المزور،: "أنا سعيدة وفرحانة وأسعد أوقات حياتي حاليا، وحاسة إني انتصرت وكنت ضعيفة والقضاء المصري انتصر لي".

 

وأشارت: "أول ما سمعت الحكم كنت بايتة في المحكمة، والقاضي راجع الملف ووجه له 4 اتهامات"، موضحه: "القاضي أعطى له حكم 25 سنة في الحال.. وحسيت بالانتصار لأني كنت حد ضعيف، وكنت خلاص بدأت أيأس، وشعرت بقلة الحيلة  ومكنتش عارفة آخد حقي، لكن القضاء المصري جاب لي حقي".

 

وعقبت الإعلامية "نهال طايل" : بدور سيدة تقدم لها شخص ووافقت عليه على الفور، لأنها كانت مطلقة واتجوزت وخلفت بنت، ومن هنا بدأت المشاكل أنه مش عايز البنت وأرسل بلطجية علشان يخلصوا عليها، لكن ربنا نجاها، وفوجئت وهي بتسجل البنت أن قسيمة الزواج مضروبة"، مؤكدة: "القضاء المصري الشامخ نصف بدور وحكم على الزوج بالمؤبد".

 

وقالت “الضحية” في حلقة سابقة: "كان عايزني أنزل الجنين، وقال للبلطجية حطولي الجنين على صينية".

 

ووجهت "بدور"، الشكر لبرنامج تفاصيل، وتابعت حديثها لـ "الإعلامية نهال طايل"، قائله:"كنت حاسة أني ضعيفة ومش عارفه آخد حقي بس برنامج تفاصيل أعطاني القوة لأخذ حقي، وأشكر حضرتك قبل أي حد لأنك وقفتي جنبي من البداية حتى النهاية".

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