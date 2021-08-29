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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل حفلها بـ 3 أيام.. شيرين عبدالوهاب تبعث برسالة لجمهورها بالسعودية

شيرين
شيرين

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بوستر حفلها القادم بالدمام بالسعودية.

 

وعلقت شيرين عبد الوهاب على الصورة قائلة : "موعدنا ٤ سبتمبر، جاهزين يا أهل الدمام؟ وحشتوني 🇸🇦❤️🇪🇬".


تفاصيل حفل شيرين عبد الوهاب

يقام حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب في جدة يوم  الخميس 2 سبتمبر المقبل، ويبدأ في تمام الثامنة مساء، وأعلنت الشركة المنظمة طرح التذاكر عبر موقع إلكتروني مخصص. 

تتفاوت أسعار حفل شيرين عبد الوهاب في جدة بداية من 500 ريال سعودي، مرورا ب 1090  وتصل إلى 3000 ريال سعودي كما هو موضح على الموقع الخاص بالحجز. 

تستعد شيرين خلال الفترة الماضية للانتهاء من ألبومها الجديد بحسب ما أعلنه زوجها الفنان حسام حبيب من قبل في تصريحات له، ونشره حسابها الرسمي على تويتر. 

وشاركت شيرين عبد الوهاب مؤخرا في مؤتمر مشروع مبادرة حياة كريمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أقيم في ستاد القاهرة الدولي.

وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل أغنيتين جديدتين هما "الحكاية" و"مصر دايماً"، في إطلالة كانت الأولى بعد أزمتها الأخيرة مع والد زوجها حسام حبيب.

وتفرض الشركة المنظمة على حضور حفل شيرين عبد الوهاب في جدة، ضرورة الحصول على اللقاح وحمل التطبيق الذي يثبت ذلك، كما يمنع حضور الأطفال أقل من 12 عاما. 

وتشترط الشركة المنظمة ضرورة التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية طوال ساعات الحفل، وتعقيم اليدين قبل وبعد الخروج من المكان. 

الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة لجمهورها المملكة العربية السعودية الدمام حفل شيرين عبد الوهاب

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