استشاري جراحة أطفال يوضح أسباب التشوهات الخلقية.. فيديو

كشف الدكتور أحمد الشامي استشاري جراحة الأطفال والعيوب الخلقية، أسباب التشوهات الخلقية عند الأطفال.

وقال "الشامي"، خلال حواره مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2"، إن هناك أسباب التشوهات الخلقية بصفة عامة لكن لا يمكن تحديدها بدون سؤال الوالدين، ومنها أن يكون الأب والأم أقارب لافتا إلى أن الأم أثناء الولادة إذا تعرضت إلي حادث يمكن أن يؤدي لتشوهات خلقية.



وأوضح أن الأشعة على الأم الحامل أو تناولها أنواع أدوية معينة أثناء الحمل يمكن أن يؤدي لتشوهات خلقية، مؤكدا أن نسبة تشوهات الأطفال تتزايد لدى الأطفال الذين يأتون عن طريق الحقن المجهري ووسائل الإخصاب المساعد .

