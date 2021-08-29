أخبار الزمالك| عبدالله السعيد يقترب.. بيان ناري بعد قرار إيقاف شيكابالا.. نجم مغربي بدلا من ساسي

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة داخل نادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

باطلة وغير قانونية.. خبير لوائح يصدم اتحاد الكرة بعد عقوبة شيكابالا|خاص

فجر محمد بيومي، خبير اللوائح والقوانين مفاجأة من العيار الثقيل عن عقوبة الاتحاد المصري لكرة القدم نحو محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك بعد أزمته مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

خالد الغندور: قائد بيراميدز يقترب من الزمالك

أعلن الإعلامي خالد الغندور، اقتراب عبد الله السعيد، قائد نادي بيراميدز، من الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تخالف اللوائح..الزمالك يرفض رسميا عقوبات اتحاد الكرة ضد النادي ولاعبيه ويقرر التصعيد

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بيانا ترفض فيه عقوبات لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم .



فصل آخر من الأزمات.. تاريخ شيكابالا لا يخلو من العقوبات... تفاصيل

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف محمود عبد الرازق حسن" شيكابالا"، لاعب نادي الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.



الكيل بمكيالين.. بيان شديد اللهجة من الزمالك بسبب أحداث تسليم درع الدورى وأزمة شيكابالا

أصدر حسين لبيب رئيس لجنة إدارة الزمالك ، بيانا بعد أحداث تسليم درع الدوري للفريق الأبيض عقب لقاء البنك الأهلي الأخيرة في الدوري، لتوضيح العديد من الأمور المهمة.

مغربى سوبر.. الزمالك يقترب من حسم صفقة بديل فرجانى ساسى

أكد تقرير صحفي، أن نادي الزمالك اقترب من التعاقد مع وليد الكرتي نجم فريق الوداد المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتعويض رحيل فرجاني ساسي إلى صفوف الدحيل القطري.