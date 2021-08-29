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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فصل آخر من الأزمات.. تاريخ شيكابالا لا يخلو من العقوبات... تفاصيل

شيكابالا
شيكابالا

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف محمود عبد الرازق حسن" شيكابالا"، لاعب نادي  الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.
جاء ذلك خلال أحداث المباراة الأخيرةأمام البنك الأهلي والتي شهدت العديد من الأزمات خلال مراسم تتويج نادي الزمالك ببطولة الدوري المصري  والتي كان أبرزها التشابك مع رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد  الكرة المصري .

وفيما يلي نرصد لكم أبرز أزمات محمود عبدالرازق شيكابالا بعد قرار اتحاد الكرة المصري اليوم والتي جاءت كالتالي:-

 

أزمات شيكابالا

 

بدأت أزمات شيكابالا في عام 2003 مع أيقونة الزمالك الراحل فاروق السيد مدرب منتخب الناشئين الأسبق ليتعرض لأكبر عقوبة في ذلك الوقت عقب تقديم فاروق السيد مذكرة إلي اتحاد الكرة يطلب فيها إيقاف شيكابالا بسبب سوء السلوك ليقرر اتحاد الكرة في ذلك الوقت ايقاف شيكابالا لمدة عام ومنعه من تمثيل مصر في منتخبات الشباب والناشئين ليغيب عن كأس الأمم الأفريقية للناشئين ومونديال الشباب في نفس العام بدولة الإمارات

 

وفي عام 2007  قررت لجنة المسابقات إيقاف شيكابالا 3 مباريات وتغريمه 30 الف جنية بسبب ما بدر منه تجاه جماهير الأهلي خلال لقاء قطبي الكرة المصرية “ الأهلي والزمالك”، في الدوري المصري

 

وفي عام 2008 صدر قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بإيقافه 6 أشهر وتغريمه 990 ألف يورو بعد مغادرة نادي باوك اليوناني 

وشهد عام 2011 الأزمة الأكبر في تاريخ شيكابالا عقب اندلاع أزمة كبري مع حسن شحاته المدير الفني الأسبق للزمالك عقب استبداله في مباراة المغرب بدوري أبطال إفريقيا ليقرر مجلس إدارة النادي في ذلك الوت إيقاف محمود عبد الرازق لأجل غير مسمي 

وفي عام 2020 قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف شيكابالا 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنية بسبب أحداث السوبر في دولة الإمارات بين الأهلي والزمالك.

وشهد عام 2021  إيقاف شيكابالا مباراتين وتغريمه 50 ألف جنية بسبب السلوك غير الرياضي في مباراة القمة والتي أقيمت في مايو الماضي .

 

وأختتم شيكابالا العام الحالي والذي توج به نادي الزمالك بالدوري المصري عقوبة قاسية والتي أقرها الاتحاد المصري لكرة القدم بإيقافه 8 أشهر وغرامه 500 ألف جنية .

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