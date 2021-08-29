باطلة وغير قانونية.. خبير لوائح يصدم اتحاد الكرة بعد عقوبة شيكابالا|خاص

فجر محمد بيومي، خبير اللوائح والقوانين مفاجأة من العيار الثقيل عن عقوبة الاتحاد المصري لكرة القدم نحو محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك بعد أزمته مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.



وقال بيومي خلال تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد الإخباري، إن العقوبة التي تم توقيعها على محمود عبد الرازق شيكابالا، من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم على لاعب نادي الزمالك باطلة وغير قانونية.

وأوضح بيومي، أن سبب بطلان قرار الاتحاد المصري لكرة القدم أن القرارات صدرت من لجنة المسابقات والصحيح هي أن تصدر من لجنة الانضباط.

أضاف بيومي أن العقوبة رد فعل انتقامي من أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بعمل اتحاد الكرة، وأن من أصدر العقوبة فعليا هو أحمد مجاهد وليست لجنة المسابقات، ورئيس الاتحاد غير مكلف بإصدار أي عقوبات وليس من حقه إصدار مثل تلك العقوبات.

وتابع بيومي أن اتحاد الكرة لم يستدع شيكابالا للتحقيق معه فيما بدر منه في مراسم تتويج الزمالك بلقب الدوري، وتم طبخ القرار من قبل أحمد مجاهد، مشددا على أن الإجراءات القانونية للعقوبة باطلة في مجملها كونها لم تصدر وفقا للائحة.

وعن موقف اللاعب ونادي الزمالك من العقوبة قال بيومي: "من حق الزمالك الاستئناف على العقوبة في اتحاد الكرة، وفي حال الإصرار على نفس العقوبة من اتحاد الكرة فعلى الزمالك اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل التظلم على القرار الذي وقع على النادي واللاعب”.

وأكد بيومي أنه يتوقع أن يتم تخفيض العقوبة من اتحاد الكرة على شيكابالا إلى 10 مباريات كحد أقصى، وذلك لابد أن يحدث بعد التحقيقات والوصول إلى جميع تفاصيل الحادثة التي دارت في ختام مباريات الزمالك في بطولة الدوري هذا الموسم.