مبادرة تيسير الزواج بالمنيا: هدفنا تقليل الأعباء على الشباب

قال محمد أدهم، أحد مؤسسي مبادرة تيسير الزواج بمحافظة المنيا، إن المبادرة جاءت استجابة لارتفاع المهور بشكل مبالغ فيه خلال السنوات الماضية، موضحًا أن متوسط المهر كان يصل إلى أكثر من 200 جرام من الذهب عيار 21، وهو ما اعتبره عبئًا كبيرًا على الشباب المقبلين على الزواج.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف نورالدين في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"إن المؤتمر الذي عقدته المبادرة استهدف تقليل هذه الأعباء عبر الاتفاق مع كبار العائلات وشيوخها على تخفيض المهور، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى الجديد تم تحديده عند 150 جرامًا للمؤهلات العليا و100 جرام للدبلومات، بدلًا من الأرقام السابقة التي وصفها بـ"غير المنطقية".

وأكد أن هذه الأرقام لا تعني بالضرورة شراء كامل الكمية عند الاتفاق، بل يتم الاكتفاء بشراء جزء منها فقط، يتراوح بين 30 إلى 50 جرامًا، بينما يُسجل الباقي في القائمة كضمان لحق العروس، موضحًا: "إحنا مش هنجيب الكمية كلها، اللي بيتجاب جزء بسيط والباقي بيكون التزام".

وأضاف أن المبادرة تسعى لتحقيق توازن بين الحفاظ على حقوق الفتاة وتخفيف الضغط عن الشاب، لافتًا إلى أن التيسير لا يقتصر على الذهب فقط، بل يمتد إلى تقليل متطلبات تجهيز المنزل، حيث تم الاتفاق على الاكتفاء بالأجهزة الأساسية بدلًا من تعددها.

