هدى سالم: الزواج قبل 25 عاما يواجه انتكاسات.. فيديو

أكدت هدى سالم، المستشار الأسري والنفسي، أن اختيار شريك الحياة لا يجب أن يُبنى على الاعتبارات المادية مثل الشبكة أو الشقة، مشيرة إلى أن هذه العوامل تأتي في مرتبة متأخرة، بينما تسبقها معايير أكثر أهمية تتعلق بالنضج والتفاهم والوعي بطبيعة العلاقة الزوجية.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الخطوة الأولى لأي شخص قبل الإقدام على الزواج هي طرح سؤال جوهري على نفسه: "لماذا أريد الزواج؟"، مؤكدة أن وضوح الهدف من الارتباط يساعد بشكل كبير في حسن اختيار الشريك المناسب، سواء كان الهدف الاستقرار النفسي أو تكوين أسرة أو المشاركة في رحلة الحياة.

وأضافت أن النضج العاطفي يُعد من أهم عوامل نجاح الزواج، لافتة إلى أن سن 25 عامًا يمثل بداية هذا النضج، محذرة من التسرع في الزواج قبل هذا العمر دون قناعة عقلية ونفسية، لما قد يسببه ذلك من أزمات أو انجذابات خارج إطار العلاقة نتيجة عدم الاكتمال النفسي.

وأشارت إلى أن الرجل عادة ما يختار شريكة حياته بناءً على مدى تقبله لها، وليس فقط بدافع المشاعر، موضحة أن القدرة على تقبل العيوب والتعامل مع الاختلافات تمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح العلاقة، بينما تبحث المرأة غالبًا عن الأمان والدعم، وقد تدفعها أحيانًا الرغبة في الهروب من ضغوط الأسرة أو الخوف من تأخر الزواج.