محافظة الوادي الجديد في 24 ساعة.. نائب المحافظ تستقبل وفدا من وزارة الصحة لمعاينة المعهد الصحي .. وشاب ينفذ مشروع الكومبوست

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة أحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية ـ ونقدم لقراء صدى البلد أحداث 24 ساعة بالمحافظة التي جاءت كالآتي:

الصحة: 7 ملايين جنيه تكلفة المعهد الفني بالداخلة في الوادي الجديد

استقبلت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد اليوم الأحد، وفد اللجنة الوزارية التابعة لوزارة الصحة والسكان الذى يزور المحافظة لتقييم موقف المعهد الفني الصحي الجاري إنشاؤه بالداخلة بتكلفة 7 ملايين جنيه وتحديد موعد دخوله الخدمة، وذلك بحضور محمد أنيس سكرتير عام المحافظة والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأكدت مجدى، على تقديم أوجه الدعم اللازم بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم للانتهاء من الأعمال ودخول الخدمة في أقرب وقت لخدمة المنظومة التعليمية والصحية بالمحافظة، والذى يشمل ثلاثة أقسام تتضمن المختبرات الطبية، التسجيل الطبي والإحصاء، مراقب صحى على أن تستكمل باقى التخصصات وفقاً لاحتياجات قطاع الصحة بالمحافظة.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، أن هذا المشروع يأتى فى إطار حرص واهتمام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والتنسيق المستمر مع وزيرة الصحة والسكان للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة، مضيفا بأن المعهد سيعمل على توفير كوادر طبية وفنية من أبناء المحافظة لسد العجز فى بعض التخصصات.

وأضاف محروس بأنه من المقرر دخول المعهد الخدمة العام الدراسى المقبل، مؤكدا أن تلك التخصصات هى نواه للمعهد وأنه سيتم التنسيق لفتح مزيد من التخصصات لتحقيق المستهدف وهو توفير جميع الكوادر من ابناء المحافظة.

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نماذج مشرفة .. تفاصيل مشروع الكومبوست لأحد الشباب بالوادي الجديد

استطاع شاب من قرية أسمنت التابعة لمركز الداخلة ب محافظة الوادي الجديد أن يتغلب على مشكلة تكدس المخلفات الزراعية داخل المزارع، والتخلص منها بطريقة آمنة ومفيدة.

نجح الشاب رمضان خليفه من أهالي قرية اسمنت التابعه لمركز الداخله من تحقيق حلمه بإنشاء مصنع لتدوير مخلفات النخيل ، بعد عرض المشروع على محافظ الوادي الجديد والذي سانده وساعده منذ البداية، بتوفير قطعة أرض له لإقامة مشروع تحويل المخلفات الزراعية ومخلفات النخيل إلى سماد عضوى.

يقول رمضان صاحب المشروع إن الفكرة راودته اثناء تدريبه مع فريق العمل في شركة افاق للتنمية حيث اكتسبت الخبره في مجال كيفية صناعة الكومبوست فضلا عن توافر مخلفات النخيل بكثره في المزارع والتي كانت تتسبب في الحرائق بصفه مستمره.

وأوضح أنه في البدايه قام بعمل قرض من بنك مصر وقام بشراء المعدات التي تمكنه من البدء في المشروع واستطاع بفضل الله ان ينفذ مشروعه وبدأ في انتاج الكومبوست ويتم توريده للمزارع، فضلا عن التعاقد مع بعض الجهات المصالح الحكومية لتوريد الكومبوست.

وأكد أنه سعيد بتنفيذ المشروع لكونه استطاع توفير اكتر من فرصة عمل لعدد من الشباب من اهل قريته لافتا الي انه يتمني ان ينشيء مصنع كبير علي مستوي المحافظة لتشغيل عشرات الشباب وتوفير فرص عمل لهم, فضلا عن توفير السماد العضوي داخل المحافظة بدلا من استيراده من المحافظات الاخري ، كما يساعد بشكل كبير في التخلص الآمن من مشاكل المخلفات الزراعية الموجودة بكثرة داخل مزارع النخيل