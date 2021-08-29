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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصحة: 7 ملايين جنيه تكلفة المعهد الفني بالداخلة في الوادي الجديد

نائب المحافظ ووفد
نائب المحافظ ووفد الصحه

استقبلت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد اليوم الأحد، وفد اللجنة الوزارية التابعة لوزارة الصحة والسكان الذى يزور المحافظة لتقييم موقف المعهد الفني الصحي الجاري إنشاؤه بالداخلة بتكلفة 7 ملايين جنيه وتحديد موعد دخوله الخدمة، وذلك بحضور محمد أنيس سكرتير عام المحافظة والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة. 

 

وأكدت مجدى، على تقديم أوجه الدعم اللازم بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم للانتهاء من الأعمال ودخول الخدمة في أقرب وقت لخدمة المنظومة التعليمية والصحية بالمحافظة، والذى يشمل ثلاثة أقسام تتضمن المختبرات الطبية، التسجيل الطبي والإحصاء، مراقب صحى على أن تستكمل باقى التخصصات وفقاً لاحتياجات قطاع الصحة بالمحافظة.

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ومن جانبه، قال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، أن هذا المشروع يأتى فى إطار حرص واهتمام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والتنسيق المستمر مع وزيرة الصحة والسكان للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة، مضيفا بأن المعهد سيعمل على توفير كوادر طبية وفنية من أبناء المحافظة لسد العجز فى بعض التخصصات. 

 

 وأضاف محروس بأنه من المقرر دخول المعهد الخدمة العام الدراسى المقبل، مؤكدا أن تلك التخصصات هى نواه للمعهد وأنه سيتم التنسيق لفتح مزيد من التخصصات لتحقيق المستهدف وهو توفير جميع الكوادر من ابناء المحافظة.

الوادى الجديد وزارة الصحة والسكان العام الدراسي محافظ الوادي الجديد المنظومة الصحية وزارة الصحة العام الدراسي المقبل احمد محروس

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