أحمد موسى يتصدر تريند تويتر بعد حلقته مع أحمد مجاهد.. شاهد

تصدر الإعلامي أحمد موسى، تريند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد حلقته مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد كرة القدم في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” .

ودشن عدد كبير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، هاشتاج “ أحمد موسي ” وتصدر قائمة الأكثر تدولا في مصر .

وكشف أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة تدخل هاني أبوريدة في قراراته.

وقال خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" المهندس هاني رمز ويعد الاسم الأبرز للكرة المصرية في الوقت الحالي، علاقتي به تشرفني، وهو بمثابة أب وأخ لي، متابعا: المهندس هاني أبوريدة بطبيعته لا يتدخل نهائي في أي شئ، حتى حينما كان رئيسا للاتحاد كان يعطي أي شخص يدير ملفا المساحة الكاملة، دون أي تدخلات، والله ما يتردد اتهامات غير صحيحة.

وفي سياق آخر، أوضح: “الاستئناف على عقوبة شيكابالا لها عدة درجات لتخفيفها، ولهم الحق في التظلم في مدة 10 أيام، ومن الوارد تثبيت أو إلغاء أو تخفيف العقوبة”.

وأضاف :" لم أصدر قرار عقوبة شيكابالا ولكن لجنة الانضباط هي التي أصدرته، معقبا: "أنا على مسافة واحدة من جميع الأندية بصفتي رئيسا للاتحاد".

وأكمل: "لا يوجد أي موقف مسبق مع شيكابالا وتربطني به علاقة ودية، ولا أرغب في الحديث عن الواقعة".