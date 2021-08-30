نشر المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، منشور عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” .

وكتب فرج عامر “ زلزال كهربا لن يمر بسموحة ”.

و قرر المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة إدخال أجهزة التقييم الإلكتروني للألعاب الجماعية داخل مقر النادي.



جاء ذلك بعد نشوب أزمة قطاع السلة خلال الفترة الماضية واستدعاء لجنة خارجية من خارج النادي للحفاظ على حقوق اللاعبين والأعضاء.



وأكد المهندس محمد فرج عامر أن إدخال نظام التقييم الالكتروني سيبدأ من التقييم القادم، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إحدى أهم الشركات الأوروبية العاملة في هذا المجال.



وأكد فرج عامر ان العامل البشري لم يتدخل في تقييم اللاعبين من جديد لتنتهي ازمة الاعتراضات بين الجميع.



وتعتمد فكرة التقييم الإلكتروني على قياس قدرات اللاعب وتحديد مستواه الفني حيث تعد تلك الأجهزة بمثابة النظام المستخدم في وسائل التعليم في الوقت الحالي ولكن يتم استخدامه على الجانب البشري