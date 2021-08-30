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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. قافلة مجانية توقع الكشف الطبي على 3016 مواطناً في كفر الشيخ

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية في كفر الشيخ

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، قافلة طبية بقرية الساحل القبلي بمركز بلطيم؛ لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان، وذلك تأكيداً لوصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

 

من جانبها، قالت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ في بيان لها: إن القافلة ضمت 13 عيادة في 10 تخصصات هى، «الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنساء والتوليد والرمد والجراحة العامة والمسالك والأسنان» إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة.

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وأوضح الدكتور مجدي شنح منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 3016 متردداً وخضوع  60 مريضاً للكشف المبكر عن الضغط والسكر، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية لـ 230 مريضاً وأشعة لـ 96 مريضاً وعمل تقارير طبية لـ 14 مريضاً وتحويل 63 مريضاً لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة.

 

وأشار «شنح» إلى أنه تم تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد حضرها 2000 زائر.

حياة كريمة الكشف الطبي تنظيم الأسرة القوافل الطبية مديرية الشئون الصحية الدكتورة سوسن سلام

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