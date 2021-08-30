أحمد جمال يشارك جمهوره بصور له مع أنغام.. شاهد

نشر الفنان أحمد جمال عدة صورة له مع الفنانة أنغام من حفلها، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق أحمد جمال قائلا: “من حفل أنغام”.

وأقدمت الفنانة ​أنغام​، على تصرف غريب أثناء إحياء حفلها أمس بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وقامت أنغام، أثناء غنائها مقطع من أغنية "​بقول نسياك​"، قامت بتبديل كلمة "يا خسارة" بـ "يا حمارة".

ويقول المقطع: "سمعت كلام وناس بيقولوا يا خسارة وناس بيقولوا غدارة"، لتبدل أنغام المقطع وتقول سمعت كلام وناس بيقولوا يا حمارة".

كما أدّت لأول مرة على المسرح أغنيتها الجديدة "​ونفضل نرقص​" التي أصدرتها مؤخراً على قناتها الخاصة على "يوتيوب"، وردد الجمهور كلماتها معها.

أغنية "ونفضل نرقص" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم وميكس وماستر أمير محروس.

أحيت النجمة أنغام حفلا غنائيا مساء أمس، الجمعة 27 أغسطس، في مركز المنارة الدولية بالتجمع الخامس، وقدمت لجمهورها مجموعة من أجمل أغانيها ومنها أغنية "بقول نسياك".