حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 30-8-2021

استعرض برنامج "8 الصبح " المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 30 -8- 2021، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية أسماء يوسف، إن هناك انخفاضا فى درجات الحرارة اليوم الاثنين، عن الأيام السابقة، مؤكدة أن فصل الصيف أوشك على الانتهاء، ونحن فى الأسبوع الأخير من شهر أغسطس.

وطالبت الإعلامية أسماء يوسف، المواطنين بتناول المياه بكميات كبيرة فى هذه الفترة.

وزفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية بشرى سارة بخصوص حالة الطقس اليوم الاثنين 30-8-2021 .

وأكدت هيئة الأرصاد على انخفاض درجات الحرارة علي شمال البلاد حيث من المتوقع ان تسجل القاهرة ٣٥ درجة بعد أن سجلت أمس٣٧ درجة.

ويظل جنوب الصعيد شديد الحرارة يصل الى ٤٥ درجة كما تنشط الرياح علي كل من شمال وجنوب الصعيد ومسطح البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج.

وتبقي الظاهرة المؤثرة الشبورة المائية صباحا خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة ، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .



وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين، يشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :



درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 36



درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 26 والعظمى 36



درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 25 والعظمى 35



درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 25 والعظمى 35



درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 32



درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 25 العظمى 32



درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 23 والعظمى 31



درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 24 والعظمى 32



درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 25 والعظمى 38



درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 27 العظمى 31



درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 31



درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 26 والعظمى 36



درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 26 والعظمى 36

