سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 30-8-2021

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية"dmc، اليوم الإثنين 30- 8-2021، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار اليوم و أسعار العملات الأجنبية.

أسعار العملات الأجنبية:

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.74 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.57 جنيه للبيع و18.45 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.45 جنيه للبيع و21.31 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.17 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 52.30 جنيه للبيع 51.96 جنيه للشراء.

وفى أسعار العملات الأجنبية اليوم سجل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

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أسعار الذهب اليوم الإثنين 30 - 8- 2021

ننشر أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 30 أغسطس 2021، على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة، وفقا لموقع “gold price today”.



وسجل أعلى سعر لـ جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين نحو 905 جنيهات.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الإثنين نحو 830 جنيها.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين نحو 792 جنيها.



بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين نحو 679 جنيها.



بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين نحو 528 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين نحو 453 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين نحو 6336 جنيها.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الإثنين نحو 905143 جنيها.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 28150 جنيه للأوقية.



أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.