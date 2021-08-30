عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أشرف صبحي: معاش دائم لفريق كرة السرعة وتوفير الأجهزة التعويضية واعتبارهم أبطالاً رياضيين

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

اطمأن اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الحالة الصحية لفريق كرة السرعة التابع لمركز شباب دسوق بمستشفى الجامعة بشبين الكوم.

 

حيث كان في استقبالهم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور محمود قوره عميد كلية الطب وبحضور نائب المحافظ محمد موسى، تأتى تلك الزيارة في إطار التواصل المباشر والمستمر للاطمئنان على الحالة الصحية لفريق لكرة السرعة والتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية الشاملة.


حيث تابع محافظ المنوفية ووزير الشباب والرياضة ورئيس الجامعة الحالة العامة لأعضاء فريق كرة السرعة من قبل الطاقم الطبي متمنين لهم الشفاء العاجل ، وأكد وزير الشباب والرياضة على أن الدولة تولى اهتماما بالغاً بهم وبأسرهم مؤكداً لهم على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بصرف معاش دائم مدى الحياة باعتبارهم أبطالاً رياضيين أسوة بالأبطال الأولمبيين وتوفير كافة الأجهزة التعويضية للإصابات فضلاً عن الرعاية الطبية والرياضية والتعليمية.


وخلال حديثه مع أعضاء الفريق ، أشار وزير الشباب والرياضة مدى حرصه واهتمامه على التواصل اليومي معهم تليفونياً وزيارتهم عقب الخروج من المستشفى لمتابعة استكمال مراحل العلاج  للوصول لمراحل التأهيل للعودة لممارسة الأنشطة الرياضية، مؤكداً أنهم أبطال رياضيون يتصفون بالعزيمة والإرادة القوية في العودة مرة أخرى لحياتهم الطبيعية ومشيراً إلى أنه سيتم تكريم الفريق من قبل الوزارة دعماً لمسيرتهم الرياضية.


ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة المستمرة للفريق بالتنسيق مع رئيس جامعة المنوفية وتوفير كافة أوجه سبل الرعاية الطبية وتقديم الدعم اللازم لهم على أعلى مستوى حرصاً على صحتهم وسلامتهم، وعلى جانب آخر أكد رئيس جامعة المنوفية على أن الجامعة حريصة على تقديم أوجه الخدمات الطبية بأعلى مستوى متميز لمصابي الفريق وتسخير كافة الإمكانيات للوصول بالفريق إلى مرحلة الشفاء .   


وقدم أهالي الفريق شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنوفية ووزير الشباب والرياضة ورئيس الجامعة لما يبذلونه من مجهودات تجاه أبنائهم والوقوف بجانب أبنائهم وعلى ما لمسوه من تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية.

FB_IMG_1630314712285
FB_IMG_1630314712285
FB_IMG_1630314710427
FB_IMG_1630314710427
FB_IMG_1630314708406
FB_IMG_1630314708406
FB_IMG_1630312891878
FB_IMG_1630312891878
FB_IMG_1630312889988
FB_IMG_1630312889988
FB_IMG_1630312888205
FB_IMG_1630312888205
FB_IMG_1630312886295
FB_IMG_1630312886295
FB_IMG_1630312884060
FB_IMG_1630312884060
FB_IMG_1630312882174
FB_IMG_1630312882174
FB_IMG_1630312880328
FB_IMG_1630312880328
FB_IMG_1630312877006
FB_IMG_1630312877006
وزير الشباب والرياضة المنوفية كرة السرعة محافظة المنوفية فريق كرة السرعة

ترشيحاتنا

خبر مؤسف من الصحة العالمية بشأن التلقيح ضد كورونا في أوروبا

حال تخفيض العقوبة.. شيكابالا يغيب عن 9 مباريات بقميص الزمالك

غربلة فى الزمالك .. كارتيرون يحسم قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء

شحنة غريبة.. إيلون ماسك يرسل نملا وأفوكادو إلى الفضاء

5 أعراض خطيرة تؤكد إصابتك بـ دلتا كورونا.. تعرف عليها

الدفاعات الجوية السعودية تعترض صاروخا باليستيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

الناس هتزعل منى .. تعليق نارى من شوبير على إيقاف شيكابالا 8 أشهر

بيراميدز يخطف صفقة الموسم من الزمالك

تنسيق المرحلة الثانية 2021 .. ننشر مواعيد التقديم والحد الأدني للكليات

اقسم بالله لم يسب مجاهد.. ميدو يطمئن جماهير الزمالك بشأن عقوبة شيكابالا

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

التعليم العالي: 118280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق الثلاثاء بحد أدنى 62.07 % للعلمي و58.05% للأدبي .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

فيديو

هربا من الموت.. تفاصيل حادث طارق علام ودينا رامز

فيديوجراف.. مطالبات بطردها.. رانيا علواني تستفز جماهير النادي الأهلي

فيديوجراف.. أجرت له بلطجية وقالت مات.. تفاصيل خلاف بدرية طلبة مع شقيقها

حرض على سب الأهلي وتعدى على رئيس الاتحاد..تطورات أزمة شيكابالا وأحمد مجاهد

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

د.فتحي حسين يكتب: مؤتمر بغداد وبناء العراق الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ