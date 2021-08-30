عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف يستجيب الله دعائي .. نصيحة مهمة من دار الإفتاء

الدعاء
الدعاء

ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، مضمونه: "كيف أدعو ويستجاب لي؟

 

وقال "عويضة" في إجابته عن السؤال، إن المسلم إذا أراد أن يستجيب الله سبحانه وتعالى لدعائه، عليه تحري الرزق الحلال، لافتا إلى أن هذا أمر يقع فيه الكثير، فكيف لشخص لا يؤدي ما عليه من حقوق تجاه الله والاخرين ويطلب من المولى عز وجل استجابه الدعاء.

 

وأضاف أمين الفتوى، أن المسلم يجب عليه قبل طلب الإجابة من الله تبارك وتعالى على دعائه، لابد أن يؤدي ما عليه تجاه الله وهو الحفاظ على الصلاة والفرائض وفعل الخير والتقرب الى الله أكثر في كل عمل يعمله ويكون قصده الخير وأن تعم المنفعة على غيره، حتما سيستجيب المولى عز وجل له .

سورة يستجاب بها الدعاء

قال الداعية الإسلامي محمد أبو بكر إن هناك سورة فى القرآن الكريم تسمى سورة “الاستجابة”، وسميت كذلك لأن بها يستجاب الدعاء كأنه البرق وهي سورة الأنبياء.

 

وأضاف محمد أبو بكر أن سورة الأنبياء هي السورة التى يلجأ إليها الإنسان حين تغلق الأبواب، لأنها السورة الوحيدة التى ورد فيها "فاستجبنا له" أكثر من مرة، وهذا اللفظ لم يرد في موضع آخر من القرآن مثلما ورد فى هذه السورة.

 

وأشار الداعية الإسلامي خلال برنامج “إني قريب” المذاع على فضائية النهار، أن سورة الأنبياء بها 4 مفاتيح لكل المشاكل التي تنغص على الإنسان حياته، وهي:

1- الأول يسمى مفتاح نوح للكرب “وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ”.

 

2- مفتاح الأيوب للمرض الشديد “وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ ۖ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ”.

 

3- مفتاح سيدنا يونس للغم والهم والحزن “فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ”.

 

4- مفتاح سيدنا زكريا للذرية والأمل والرجاء والطلب والأمنية “فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ”.

 

وأكد الداعية الإسلامي أن هذا الكلام لكل من قرأ هذه السورة وليس للأنبياء فقط، والدليل على ذلك أن الجواب جاء فيها فى موضعين اثنين؛ الأول “رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ”، والثاني “إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ”، فينبغى على كل من يعرف أن يقرأ القرآن  قراءة سورة الأنبياء.

كيف يستجيب الله دعائي الدعاء سورة يستجاب بها الدعاء الرزق الحلال طلب الإجابة

ترشيحاتنا

خبر مؤسف من الصحة العالمية بشأن التلقيح ضد كورونا في أوروبا

حال تخفيض العقوبة.. شيكابالا يغيب عن 9 مباريات بقميص الزمالك

غربلة فى الزمالك .. كارتيرون يحسم قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء

شحنة غريبة.. إيلون ماسك يرسل نملا وأفوكادو إلى الفضاء

5 أعراض خطيرة تؤكد إصابتك بـ دلتا كورونا.. تعرف عليها

الدفاعات الجوية السعودية تعترض صاروخا باليستيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

الناس هتزعل منى .. تعليق نارى من شوبير على إيقاف شيكابالا 8 أشهر

بيراميدز يخطف صفقة الموسم من الزمالك

تنسيق المرحلة الثانية 2021 .. ننشر مواعيد التقديم والحد الأدني للكليات

اقسم بالله لم يسب مجاهد.. ميدو يطمئن جماهير الزمالك بشأن عقوبة شيكابالا

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

التعليم العالي: 118280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق الثلاثاء بحد أدنى 62.07 % للعلمي و58.05% للأدبي .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

فيديو

هربا من الموت.. تفاصيل حادث طارق علام ودينا رامز

فيديوجراف.. مطالبات بطردها.. رانيا علواني تستفز جماهير النادي الأهلي

فيديوجراف.. أجرت له بلطجية وقالت مات.. تفاصيل خلاف بدرية طلبة مع شقيقها

حرض على سب الأهلي وتعدى على رئيس الاتحاد..تطورات أزمة شيكابالا وأحمد مجاهد

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

د.فتحي حسين يكتب: مؤتمر بغداد وبناء العراق الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ