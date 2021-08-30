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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ضمن مبادرة حياة كريمة

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مجمع مدارس بني سميع الابتدائي والثانوي بأبوتيج

صدى البلد

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال إنشاء مجمع مدارس بني سميع الابتدائي والثانوي بمركز أبوتيج ضمن مشروعات مبادرة تطوير الريف المصري والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

 وذلك في إطار خطة الدولة لدعم القرى وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال دعم وتحسين مستوى المرافق والخدمات الحيوية تنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد وخاصة في قطاع التعليم .

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رافقه خلال الجولة يسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط.


حيث تفقد محافظ أسيوط أعمال إنشاء مجمع مدارس قرية بني سميع للتعليم الأساسي والثانوي والذي يضم مدرسة بني سميع الابتدائية المشتركة والتي يجري إنشاؤها بطاقة 24 فصل دراسي وبتكلفة إجمالية بلغت 10 مليون و379 ألف جنيه بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والتي ينفذها ويشرف عليها هيئة الأبنية التعليمية حيث تمثل المدرسة إضافة متميزة لمنظومة التعليم وتساهم بشكل كبير في استيعاب طلاب التعليم الأساسي في المناطق المحيطة وتابع المحافظ معدلات التنفيذ مشددًا على مراعاة المواصفات الفنية في التنفيذ وفقًا للخطة الزمنية.


كما استكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء مدرسة بني سميع الثانوية المشتركة والتي يجرى انشائها بطاقة 9 فصول بتكلفة 6 مليون و193 ألف جنيه وتابع معدلات التنفيذ بها واستمع إلى شرح من المهندس المشرف على المشروع لمعدلات التنفيذ وأعمال التشطيبات النهائية بالمبنى.


وأشار المحافظ إلى أن ما شهدته الدولة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومسيرة الإنجازات لكافة المشروعات القومية والخدمية والتنموية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه تعد تحديًا غير مسبوق وخاصة التي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والمشروع القومي لتطوير الريف المصري وكان لقطاع التعليم نصيب كبير من تلك المشروعات حيث تم استلام 16 مدرسة جديدة بعدد 198 فصل بتكلفة 706 مليون جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية بالإضافة إلى 21 مدرسة بإجمالي عدد فصول 335 فصل بتكلفة بلغت 112 مليون جنيه وذلك ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة كما يجري إنشاء 30 مدرسة جديدة أخرى بواقع 282 فصل وبتكلفة تصل إلى 135 مليون جنيه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الأمر الذي يسهم في تطوير الأداء والحد من الكثافات وتقديم أفضل وأحدث الوسائل والطرق التعليمية لأبنائنا الطلاب.

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محافظ أسيوط اللواء عصام سعد مبادرة الرئيس المبادرة الرئاسية حياة كريمة تطوير الريف المصري مجمع مدارس مركز أبوتيج التربية والتعليم بأسيوط

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