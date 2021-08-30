عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تعلن عن برنامج التغذية العلاجية بكلية الاقتصاد المنزلي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان عن شروط القبول ببرنامج التغذية العلاجية، وهو يعد أول برنامج للتغذية العلاجية بنظام الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية فى جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط، وذلك برعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتور خالد القاضي عميد الكلية، حيث تتسم هذه التخصصات بمواكبة التقدم العلمى والتكنولوجى، ومتطلبات سوق العمل، ويشرف على البرنامج الأستاذة الدكتورة أمنية جلال منسق البرنامج.

وتهدف رسالة البرنامج  إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة فى مجال التغذية العلاجية وإعداد خريج مؤهل  كأخصائى تغذية علاجية لديه القدرة على التفكير الابتكارى والقدرة على حل المشكلات بما يخدم المجتمع فى مجال مهم  كالتغدية العلاجية كما يسعى البرنامج أن يكون برنامج علمى وبحثى وخدمى متميز فى مجال التغذية العلاجية التطبيقية وفقا لمعايير الجودة العالمية .

txt

جامعة حلوان تواصل تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ضد فيروس كورونا

txt

قمر التربيع الأخير يصل إلى نقطة الأوج.. اليوم

txt

تنسيق الجامعات 2021.. رابط إعلان نتيجة المرحلة الأولى والجامعات الخاصة

 

ويهدف البرنامج إلى أعداد خريجين متميزين فى مجال التغذية العلاجية والتطبيقات العملية بها بهدف خدمة المجتمع، وأن يكون لدى الدارس المهارات بكافة انواعها والتى تمكنه من القدرة على توظيف الغذاء والتغذية في مجال صحة الإنسان للوقاية من الأمراض والعلاج، كذلك النهوض بصحة الفرد من خلال دوره فى مجال التغذية العلاجية ويتضح ذلك من خلال:
-القدرة على تخطيط سياسة تغذية تدعم وتقدم نمط حياة صحىة مع الاستمتاع فى الوقت ذاته بالطعام المقدم للمجموعات المختلفة من الناس وذلك من خلال معرفته و فهمه ودرايته الكاملة بعلوم التغذية والأطعمة وأثرها على الوجة الأكمل.

-القدرة على تطبيق الأسس العلمية للادارة وانظمة التخطيط والمتابعة وتقييم خدمات  التغذية، وكذلك التطبيق العملي لنظم تحسين الجودة .

-القدرة على الاستفادة من مهارات التفكير في الأوقات الحرجة وتوظيف الطرق العلمية فى البحث عن الحلول.

وتتوافر فرص العمل  لخريجي هذا البرنامج فى:
-تخصص القطاع الصحى بالكامل سواء المستشفيات الحكومية او الاستثمارية.

-المراكز العلاجية، والمعاهد الطبية ومراكز رعاية الامومة والطفولة .

-مراكز للتأهيل الطبى والجهات والمؤسسات التي تقدم خدمات التغذية  للجماعات مثل مراكز رعاية المسنين والمدن الجامعية.

-المراكز البحثية والوزارات والهيئات التي  تقدم خدمات تقييم الحالة الغذائية وتقديم التثقيف الغذائي وإيجاد الحلول للمشكلات التغذوية ووضع السياسيات التغذوية.


وتكون مدة الدراسة ببرنامج التغذية العلاجية أربع سنوات دراسية وينقسم العام الدراسى على فصلين دراسيين، ويتطلب الحصول لنيل درجة البكالوريوس ان يجتاز الطالب بنجاح ١٣٧ ساعة معتمدة وذلك على مدى ٨ فصول دراسية على الاقل بالاضافة الى الفصل الصيفي ، ومقسمة إلى أربعة مستويات دراسية بالاضافة الى التدريب الميداني العملي بالمستشفيات وذلك للحصول على الدرجة، ويجوز بعد موافقة مجلس الكلية عرض مقررات دراسية  فى فصل صيفي وفقا للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الكلية .
 

وتقبل  الكلية   الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة علمي علوم وعلمي رياضة أو مايعادلها من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات ويتم قبول طلاب الشهادات المعادلة والطلاب الوافدين حسب القواعد المنظمة، ويتم قبول الطلاب طبقا لمجموع الدرجات الكلية الأعلى فالأقل بالإضافة إلى درجة مادة اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية) الأعلى فالأقل.

ويتم قبول الطلاب عقب إجراء مقابلة شخصية  وتكون أولوية القبول لمن يجتاز المقابلة الشخصية، وتتضمن شروط البرنامج أيضا عدم قبول الطلاب المحولين من كليات أخرى أو منقولين من البرنامج العادي بالكلية بعد انقضاء الفرقة الأولى إلا الحاصلين على تقدير جيد.

كلية الاقتصاد المنزلي كلية الإقتصاد المنزلي بجامعة حلوان جامعة حلوان جمهورية مصر العربية الشرق الاوسط رئيس الجامعة

ترشيحاتنا

خبر مؤسف من الصحة العالمية بشأن التلقيح ضد كورونا في أوروبا

حال تخفيض العقوبة.. شيكابالا يغيب عن 9 مباريات بقميص الزمالك

غربلة فى الزمالك .. كارتيرون يحسم قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء

شحنة غريبة.. إيلون ماسك يرسل نملا وأفوكادو إلى الفضاء

5 أعراض خطيرة تؤكد إصابتك بـ دلتا كورونا.. تعرف عليها

الدفاعات الجوية السعودية تعترض صاروخا باليستيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الناس هتزعل منى .. تعليق نارى من شوبير على إيقاف شيكابالا 8 أشهر

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

بيراميدز يخطف صفقة الموسم من الزمالك

تنسيق المرحلة الثانية 2021 .. ننشر مواعيد التقديم والحد الأدني للكليات

اقسم بالله لم يسب مجاهد.. ميدو يطمئن جماهير الزمالك بشأن عقوبة شيكابالا

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

التعليم العالي: 118280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق الثلاثاء بحد أدنى 62.07 % للعلمي و58.05% للأدبي .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

فيديو

هربا من الموت.. تفاصيل حادث طارق علام ودينا رامز

فيديوجراف.. مطالبات بطردها.. رانيا علواني تستفز جماهير النادي الأهلي

فيديوجراف.. أجرت له بلطجية وقالت مات.. تفاصيل خلاف بدرية طلبة مع شقيقها

حرض على سب الأهلي وتعدى على رئيس الاتحاد..تطورات أزمة شيكابالا وأحمد مجاهد

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

د.فتحي حسين يكتب: مؤتمر بغداد وبناء العراق الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ