لوبتدوري على أكلة مميزة .. طريقة عمل البيض الأومليت بالبصل

يعد البيض الأومليت من أجمل أنواع الأكلات السريعة التي يمكن تقديمها في وجبة الإفطار أو العشاء أو إعداد السندوتشات المفضلة منها.

نقدم لكم طريقة عمل البيض الأومليت بالبصل بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة

مقادير البيض الأومليت بالبصل

6 بيضات

بصل مفروم

جبنة رومي مبشورة

زيت

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل البيض الأومليت بالبصل