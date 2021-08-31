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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى يطالب بإصدار قانون لإنشاء صندوق المحاصيل الزراعية لدعم الفلاح

الفلاح
الفلاح

قال النائب العمدة عثمان ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن هناك اقتراح من جانب نواب لجنة الزراعة بالبرلمان بشأن إصدار قانون لإنشاء صندوق المحاصيل الزراعية خلال دور الإنعقاد الثانى بالبرلمان.

 

وأشار عثمان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إنشاء هذا الصندوق سيكون له أهمية كبيرة فى ظل ما يحدث من أزمات طبيعية فى الزراعة أو إرتفاع الأسعار ، حتى لا يتأثر الفلاح بإرتفاع أسعار المحاصيل الزراعية ، قائلا: لابد أن نوازن بين السوق وسعر المحاصيل وتكلفة الزراعات.

 

وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان: إذا تحقق ذلك ستكون هناك إنتاجية جيدة بأسعار مناسبة تعوض الفلاح لكى يحقق مكاسب. 

 

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اختتم أعمال دور الانعقاد الأول، وبلغ عدد الجلسات العامة خلال هذا الدور 58 جلسة عامة بإجمالي عدد ساعات 278 ساعة عمل ، وبلغ عدد المتحدثين خلالها 532 متحدثاً، و 4210 مداخلات، ووافق خلالها المجلس على 146 مشروعاً قانون بإجمالي عدد مواد 1749.

 

وحرص المجلس في بداية انعقاده على أن تكون أول أعماله استدعاء حكومة د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء التي سارعت بالإدلاء ببياناتها عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة الذي سبق وحصلت بموجبه على ثقة المجلس، وناقش المجلس بيانات 29 وزيرا وأحالها الي اللجان المختصة لتمارس دورها الرقابي بشكل تفصيلي.

 

وفي مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطني  ناقش البرلمان قوانين انشاء صندوق الوقف الخيري و قانون الموارد المائية والري و قانون الصكوك السيادية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

 

وفي مجال الرعاية الصحية مشروع قانون بتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها و مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وفي مجال الحفاظ والدفاع على الأمن وحماية مقدرات الوطن تم الموافقة على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ومشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.

 

وفي مجال الأدوات الرقابية تم تمت مناقشة 128 طلب إحاطة 230 سؤالا و265 اقتراحا برغبة.

لجنة الزراعة بالبرلمان قانون لإنشاء صندوق المحاصيل الزراعية دور الإنعقاد الثانى المحاصيل الزراعية مجلس النواب

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