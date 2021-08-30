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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة ضحية انهيار عقار بالإسماعيلية

خلال انهيار العقار
خلال انهيار العقار

صرحت نيابة الإسماعيلية، بدفن جثمان ضحية العقار المنهار في منطقة أبو عطوة.

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تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الاسماعيلية، إخطارًا يُفيد بانهيار الصبة الخرسانية لمنزل تحت الإنشاء بعزبة أبو شحاتة التابعة لقرية أبو عطوة.

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وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف بناءً على تعليمات الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، ونجحت قوات الحماية المدنية، في انتشال جثمان المتوفي ونقله إلى المشرحة، كما تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقرر اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إحالة المتسببين في حادث انهيار منزل تحت الإنشاء بعزبة أبو شحاتة التابعة لقرية أبو عطوة بمركز ومدينة الإسماعيلية، إلى النيابة العامة للتحقيق في الحادث. 

الاسماعيلية انهيار عقار أبو عطوة جثة

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