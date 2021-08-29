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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل غرقا بسبب تحميم الحصان في ترعة الإسماعيلية بالقليوبية

غرق
غرق

لقي عامل مصرعه غرقا أثناء قيامه بتحميم حصان بمياه ترعة الإسماعيلية بالقليوبية أسفل كوبرى الدائرى بمسطرد دائرة قسم شرطة الخصوص فى القليوبية وذلك بعدما انزلقت قدمه وجرفه التيار نظرا لعدم إجادته للسباحة، وجرى انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

 

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تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله  مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بغرق عامل أثناء قيامه بتحميم حصان بمياه ترعة الإسماعيلية أسفل كوبرى الدائرى بمسطرد دائرة القسم.
 

وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام "ك ر ث"، 19 سنة، عامل بالأجر، ومقيم دائرة القسم، بتحميم حصان بمياه ترعة الإسماعيلية أسفل كوبرى الدائرى بمسطرد دائرة القسم، انزلقت قدمه وجرفه التيار نظرا لعدم إجادته للسباحة، حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية الخصوص مدير أمن القليوبية مديرية امن القليوبية النيابة العامة

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