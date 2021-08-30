بعد إجراء أول مناظرة.. هذا هو الشخص الأقرب لخلافة ميركل

أظهر استطلاع رأي أجراه مركز معهد فورزا، أن مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني، أولاف شولتس هو الأوفر حظًا من منافسيه الرئيسيين في خلافة المستشارة أنجيلا ميركل.

جاء الاستطلاع عقب إجراء أول مناظرة تليفزيونية، أمس الأحد، بين المرشحين الثلاثة لخلافة المستشارة أنجيلا ميركل، وهم شولتس، ومرشح التحالف المسيحي أرمين لاشيت، ومرشحة حزب الخضر أنالينا بيربوك.

وأشار الاستطلاع إلى أن 36% من الناخبين يعتبرون أن شولتس فاز متقدما على بيربوك التي حصلت على 30% من الأصوات، وعلى أرمين لاشيت زعيم الحزب الذي تنتمي إليه ميركل حيث حصل على 25%.

وحسب موقع "دويتشه فيله" الألماني، سعى لاشيت لإحياء حملته الانتخابية خلال المناظرة مع منافسيه بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي تخلف حزبه عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي ليسار الوسط.

فيما تبادل الهجمات مع بيربوك، التي اتهمت الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي بعدم القيام بأي شيء يذكر للتصدي لتغير المناخ خاصة في ظل الفيضانات المدمرة التي شهدتها ألمانيا هذا الصيف.

في حين اعتبر لاشيت، الذي واجه انتقادات منذ أن ضبطته الكاميرات وهو يضحك خلال زيارة الشهر الماضي لبلدة اجتاحتها الفيضانات، أن سياسات بيربوك ستلحق الضرر بالصناعة الألمانية.

أما وزير المالية شولتس الأكثر شعبية في استطلاعات الرأي حافظ على الهدوء مع احتدام النقاش، والتركيز على الموضوعات المالية مثل الضرائب والمعاشات التقاعدية.

كما ارتفع الدعم للحزب الاشتراكي الديمقراطي نقطتين من الأسبوع الماضي إلى 24%، وهي أعلى نتيجة له منذ أربع سنوات وفقا لاستطلاع أجراه مركز (أي.إن.إس.إيه) لحساب صحيفة "بيلد ام سونتاج"، فيما تراجع المحافظون نقطة واحدة إلى 21%، وهو أدنى مستوى خلال استطلاع أجراه مركز "أي.إن.إس.إيه".

وفي ظل هذه الأوضاع، يعزز أولاف شولتس، البالغ من العمر 63 عامًا، حظوظه مراهنا على كفاءته وخبرته.

وشغل شولتس وزير المالية ونائب المستشارة في الحكومة الائتلافية الحالية، في حين أن منافسيه لم يشغلا حتى الآن أي منصب في الحكومة الاتحادية.

كما يعد نجاح شولتز في إدارة البلاد خلال أزمة "كورونا"، وخاصة خلال الفترة التي خضعت فيها انجيلا ميركل لعزل ذاتي وتولى هو اجتماعات مجلس الوزراء، أكسبه تأييدا كبيرا من قبل الناخبين.

فيما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في وقت سابق، دعمها لترشح "أرمين لاشيت" لخلافتها في المستشارية.

وقالت ميركل: "كان من المهم بالنسبة إليه على الدوام جعل كرامة الفرد التي لا تتجزأ محور كل شيء".

وأضافت: "أنا على قناعة تامة بأنّه سيخدم الألمان بهذا النهج" في وقت يواجه مرشح حزبها الاتحاد المسيحي الديمقراطي صعوبات ويفقد الزخم في استطلاعات الرأي.