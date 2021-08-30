لفتة إنسانية.. الداخلية تنقل سيدة للحصول على لقاح كورونا بالإسماعيلية

استجابت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية لالتماس سيدة "من ذوي الاحتياجات الخاصة" لمساعدتها فى التوجه إلى مركز تلقى لقاح "فيروس كورونا المستجد" للحصول على اللقاح.

وتلقت شرطة النجدة بالإسماعيلية طلب المواطنة المشار إليها – مقيمة بالقصاصين بالإسماعيلية، والتمست مساعدتها فى التوجه إلى مركز تلقى لقاح "فيروس كورونا المستجد" للحصول على اللقاح نظراً لكونها (من ذوي الإحتياجات الخاصة وعدم قدرتها على الحركة).

على الفور تم التوجه إلى محل البلاغ وتم توفير كرسى طبى لها واصطحابها إلى مركز تلقى اللقاح، وإعادتها إلى محل إقامتها مرة أخرى.

لاقى ذلك استحسان ورضاء المواطنة التى تقدمت بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الاستجابة، والتعامل الإنساني معها.