عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على الأسعار الجديدة للسيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 .. تفاصيل

تعرف على الأسعار
تعرف على الأسعار الجديدة للسيارة هيونداي النترا CN7 2022

تعتبر السيارة هيونداي النترا CN7 واحدة من الإصدارات القوية داخل السوق المصري من فئة السيدان، والتي تأتي عبر باقة من التجهيزات باختلاف الفئات المطروحة، بينما كشفت هيونداي عن أسعار تلك النسخة مع موديلات 2022، حيث ارتفعت القيمة السعرية لجميع الفئات الخاصة بهذه الإصدار بقيمة قدرها 2000 جنيه.

مواصفات السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 

تأتي السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4675 مم للطول، و بعرض يقدر بـ 1825 مم، و 1430 مم للارتفاع، مع مصابيح حادة تتسم بالعدوانية، إلى جانب الشبكات الامامية و التي تتمتع بإطلالة متعددة المقاطع، مما تمنحها الأفضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بينما ترتكز على عجلات رياضية تبدأ من 15 بوصة حتى 17 بوصة ذات جنط معدني انيق.

و زودت السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 127 حصان، وعزم اقصى للدوران يبلغ 157 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الأداء تنقل السرعة عبر منظومة الجر الامامي مكون من 6 سرعات.

ومن خلال هذه الإمكانيات الفنية تتسارع السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 من وضع الاستعداد و النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 11.6 ثانية، كما تضم السيارة حزمة من وسائل الامن و الحماية إلى جانب أنظمة الرفاهية والتحكم باختلاف الفئات المقدمة.

أسعار السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بالسوق المصري 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل SMART 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 320 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SMART SAFETY 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 330 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل SMART FUN 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 342 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل SMART PLUS 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 368 ألف جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل MODERN 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 393 ألف جنيه.

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل ADVANCED 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 430 ألف جنيه.

الفئة السابعة أوتوماتيك موديل PREMIUM 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 490 ألف جنيه.

هيونداي النترا CN7 هيونداي النترا CN7 لسيارة هيونداي النترا CN7 النترا CN7 موديل 2022 هيونداي النترا CN7 موديل 2022

ترشيحاتنا

لوكي لوما.. مدينة أملج السعودية جنة الله على الأرض

كلاكيت تاني مرة.. اختفاء فتاة في ظروف غامضة بطنطا.. وأهلها: اتخطفت

سعر الدولار يستقر في البنوك بنهاية تعاملات اليوم.. تفاصيل

خاص| بيراميدز يخطف صفقة الزمالك المنتظرة

جمارك الإسكندرية تحبط تهريب 4.5 طن معسل بـقيمة 278 ألف جنيه

بأمر بايدن.. أمريكا تستعين بسفيرها السابق لدى إسرائيل كمنسق جديد للملف الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الناس هتزعل منى .. تعليق نارى من شوبير على إيقاف شيكابالا 8 أشهر

مفاجأة.. أحمد العوضي مع ياسمين عبدالعزيز في سويسرا منذ أيام

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

بيراميدز يخطف صفقة الموسم من الزمالك

ليس ريان فقط.. شوبير يعلن رحيل مهاجم الأهلي رسميا إلى الدوري التركي

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين 364 مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة

تحقيق عاجل في واقعة اختطاف طفل المحلة ..وتفاصيل جديدة تكشفها الأم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدبولي يتفقد مصانع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بأكتوبر .. صور

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

فيديو

أنا أهلاوي ولكن.. مواجهة نارية بين أحمد مجاهد ورئيس الزمالك.. فيديو

الطفل المعجزة يقلد الزعيم ونجوم الكوميديا بطريقة ساخرة|فيديوجراف

فيديوجراف| إنها تقترب.. موعد الموجة الرابعة لفيروس كورونا

هربا من الموت.. تفاصيل حادث طارق علام ودينا رامز

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: سنة بيضا عليك يا زمالك

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ