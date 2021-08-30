تعرف على الأسعار الجديدة للسيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 .. تفاصيل

تعتبر السيارة هيونداي النترا CN7 واحدة من الإصدارات القوية داخل السوق المصري من فئة السيدان، والتي تأتي عبر باقة من التجهيزات باختلاف الفئات المطروحة، بينما كشفت هيونداي عن أسعار تلك النسخة مع موديلات 2022، حيث ارتفعت القيمة السعرية لجميع الفئات الخاصة بهذه الإصدار بقيمة قدرها 2000 جنيه.

مواصفات السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022

تأتي السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4675 مم للطول، و بعرض يقدر بـ 1825 مم، و 1430 مم للارتفاع، مع مصابيح حادة تتسم بالعدوانية، إلى جانب الشبكات الامامية و التي تتمتع بإطلالة متعددة المقاطع، مما تمنحها الأفضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بينما ترتكز على عجلات رياضية تبدأ من 15 بوصة حتى 17 بوصة ذات جنط معدني انيق.

و زودت السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 127 حصان، وعزم اقصى للدوران يبلغ 157 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الأداء تنقل السرعة عبر منظومة الجر الامامي مكون من 6 سرعات.

ومن خلال هذه الإمكانيات الفنية تتسارع السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 من وضع الاستعداد و النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 11.6 ثانية، كما تضم السيارة حزمة من وسائل الامن و الحماية إلى جانب أنظمة الرفاهية والتحكم باختلاف الفئات المقدمة.

أسعار السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بالسوق المصري

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل SMART 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 320 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SMART SAFETY 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 330 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل SMART FUN 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 342 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل SMART PLUS 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 368 ألف جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل MODERN 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 393 ألف جنيه.

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل ADVANCED 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 430 ألف جنيه.

الفئة السابعة أوتوماتيك موديل PREMIUM 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 490 ألف جنيه.