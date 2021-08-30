ضبط شخص يروج لبيع الأسلحة والذخائر النارية على الفيس بوك

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (أحد الأشخاص) بنشر مشاركات عبر إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تتضمن الترويج لبيع الأسلحة والذخائر النارية للراغبين بمقابل مادي .

أسفرت التحريات الفنية عن تحديد الشخص المشار إليه (مقيم بمحافظة الشرقية) .. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة "ملكه" ، وبحوزته (هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة) وأنه المسئول عن إدارة عدد (5) صفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وقناة على تطبيق "تليجرام" يقوم من خلالهم بالترويج لنشاطه الإجرامي، وكذا حسابين على تطبيق "واتس اب" يقوم عن طريقهما بالتواصل مع عملائه ، كما عثر داخل السيارة التى كان يستقلها على (عدد من الطلقات النارية – عدد 18 جراب طبنجة – دبشك بندقية – 4 علب تحوي أدوات تنظيف البنادق – عدد من كروت فيزا تابعين لعدد من البنوك – ماكينة تحصيل "فيزا تابعة لأحد البنوك" - مبلغ مالى) .

كما أقر باستئجار شقة بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية ، وتفتيشها عثر بداخلها على ( عدد من فوارغ طلقات نارية – سلاح أبيض "مطواة"– 3 مقابض طبنجة – مبلغ مالى "عملة أجنبية") وأضاف بتحصله على ماكينة التحصيل من أحد أصدقائه العاملين بمحطة تزويد السيارات بالوقود ، كما تمكن من الحصول على الذخائر ومشتملات الأسلحة النارية المضبوطة إبان عمله بإحدى المحال لتجارة الأسلحة والذخائر وإحتفظ بها للإتجار فيها والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.