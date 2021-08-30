الداخلية تستجيب لطلب مواطنة وتنقلها لمستشفى بالشرقية

استجابت الأجهزة الأمنية بالشرقية لطلب أحد المواطنين مساعدته في نقل خالة زوجته للمستشفى .

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إلتماس أحد المواطنين، مقيم بالزقازيق بالشرقية ، مساعدته في نقل خالة زوجته إلى المستشفى نظراً لحالتها الصحية وعدم قدرتها على الحركة .

على الفور توجهت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتم اتخاذ اللازم نحو استخراج السيدة المشار إليها من نافذة الغرفة التي تقيم بداخلها والتي استلزمت إجراء توسعة للنافذة لسهولة نقلها وتمكنت القوات من استخراجها ونقلها للمستشفى.

لاقى ذلك استحسان ورضاء المواطنين بالمنطقة محل سكنها وتقدموا بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الإستجابة.