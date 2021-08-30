تحرك برلماني للتحذير منه.. ما هو مخدر الشبو وأضراره وكيفية علاجه ؟

"المخدرات للرجالة" كانت هذه المقولة الشيطانية مدخلًا لانتشار وترويج أنواع جديدة من المخدرات في الشارع المصري، وصولًا إلى مخدر جديد يُدعى الشبو، وبسرعة اجتاح الأسواق المصرية، ونتشر بين الشباب، وعادة ما يستخدم مدمنو المخدرات الكلمات التي تؤثر على الشباب، وتستغل دافع حب الاستطلاع والتجربة لديهم، لتوقع بهم في بحر عميق لا يفر منه إلا من رحم ربي.

سرعان ما ينجرف الشباب وراء تعاطي المخدرات، تحت مسمى التجربة الأولى لن تضر دون الوعي بخطورة تجربتهم، فكانت أغلب أنواع المخدرات تؤثر عليهم إما بالنسب العالية من التعاطي أو تكرار الأمر، لكن وبطريقة مريبة ظهر في الآونة الأخير مخدر الـ"الكريستال" وهو الاسم الآخر لـ "الشبو" الذي يظهر تأثيره على الشاب منذ المرة الأولى لاستخدامه ليتحول إلى مدمن أو متوفى..

ما مخدر الشبو ؟

يُصنع مخدر الشبو أو الكريستال ميث من مادة الميثامفيتامين، ويكون على شكل بلورات صغيرة تتميز باللون الأبيض، وكان قد انتشر في فترة الحرب العالمية الثانية، إذ ساعد الجنود على الاستيقاظ لفترات طويلة، واستخدمه البعض لإنقاص الوزن وعلاج الاكتئاب وعلاج نقص الانتباه وفرط الحركة.

وانتقلت صناعته إلى اليابان، والفلبين وكوريا الجنوبية وبعض الدول الأسيوية، منها دول الخليج العربي وأوروبا وأمريكا.

مخدر الشبو

شعور متعاطي مخدر الشبو

يشعر متعاطي مخدر الشبو أو الكريستال ميث، عند التعاطي للمرة الأولى بالمتعة والإثارة الشديدة، لكنه سرعان ما يبدأ في تدمير حياة الشخص من اللحظات الأولى لتناوله، فهو سريع الإدمان وتكون المرة الأولى لتناوله هي بداية طريق الإدمان.

اسماء مخدر الشبو الشائعة

ينتشر مخدر الشبو حول العالم بالعديد من الأسماء المختلفة، فيُعرف في مصر بـ الشبو أو الكريستال ميث لأنه يشبه الكريستالات، أو الآيس أو الثلج الأبيض، وجلاس، ويُعرف في اليابان باسم فلاتونج، وفي الفلبين بأسم شابو، وفي الصين ماهوانج، وفي كوريا هيروبون وباتيو وكريستال ميث.

كيفية تناول مخدر الشبو ومدة التأثير

مخدر الشبو كغيره من أنواع المخدرات يتناوله البعض عن طريق الاستنشاق، أو وضعه في السجائر، أو الحقن المباشر، فضلاً عن ذلك يتناوله البعض عن طريق البلع، وعلى الفور يشعر المتعاطي بالسعادة والقوة والنشاط والثقة بالنفس لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 8 ساعات وقد تدوم في بعض الحالات طوال اليوم.

أعراض إدمان الشبو

يظهر على متعاطي مخدر الشبو أو الكريستال ميث، بعض الأعراض بمجرد البدء في تعاطيه منها:

- إهمال المظهر الشخصي

- اتساع حدقة العين

- فقدان الوزن والشهية

- الشعور بالوخز

- تشنجات قوية

- عدم النوم لمدة قد تصل إلى أسبوع

- تقلب المزاج

- الثرثرة طوال الوقت

- حركات لا إرادية بالوجه

- نوبات غضب حادة

- الهلوسة السمعية والبصرية

أعراض مخدر الشبو

أضرار مخدر الشبو

يحتوي مخدر الشبو على مزيج من المواد الكيميائية الخطيرة، التي تعمل في البداية كمنشط للجسم، لكنها سرعان ما تتحول إلى سلاح فتاك إذا لم يؤد إلى الوفاه فيسبب أضرار صحية بالغة منها: " فقدان الذاكرة، السلوك العدواني، الإصابة بمرض الذهان، تدمير خلايا المخ، أمراض القلب والسكتات القلبية، الإصابة بالإيدز.

ويحرم مخدر الكريستال ميث الجسم من الكثير من العناصر المفيدة التي تساعد على تنظيم عمل الأجهزة المختلفة بالجسم، لأنه مخدر قوي وشديد التركيز.

تأثير مخدر الشبو على المخ

يشعر متعاطي الشبو للمرة الأولى بسعادة عارمة، لكن ما لا يعرفه أن تلك السعادة نابعة من تركيز الدوبامين في المخ وهو أحد الناقلات العصبية المسئولة عن الحركة والسعادة، لكنه مع تسبيب السعادة يدمر في نفس الوقت الخلايا العصبية المسئولة عن الذاكرة والمشاعر، كما يسبب العديد من الامراض النفسية.

تأثير مخدر الشبو على الجسم

لم يقتصر تأثير الشبو على المخ فقط بل يسبب العديد من الأضرار للجسم منها : "ظهور حبوب، حكة بالجلد، جفاف الفم والجلد، دوخة، احمرار الوجه، ارتفاع ضغط الدم، التعرق الشديد، ارتفاع معدل ضربات القلب ومعدل التنفس

علاج ادمان الشبو

يعد علاج ادمان مخدر الشبو صعب للغاية لكن ليس مستحيل، فيجب التوجه على الفور إلى مستشفى أو مركز متخصص لعلاج الإدمان، حيث أن العلاج لا ينتهى بإقلاع المتعاطي عن التعاطي لكن يمتد ليشمل المتابعة الطبية اللحظية للمريض لضمان عدم الانتكاس مرة أخرى.

مدة علاج الإدمان من الشبو

تختلف مدة علاج أدمان مخدر الكريستال من شخص لأخر، ووفقًا لعدد الجرعات التي تناولها المتعاطي، لكن اعراض الانسحاب تبدأ بعد تعطل مفعول أول جرعه بما يقرب 24 ساعة تقريبًا.

أعراض انسحاب الشبو من الجسم

تظهر مجموعة من الأعراض على جسم الإنسان فوق الإقلاع عن التعاطي، وهي أكثر المراحل ألمًا نفسيًا وجسديًا، وهو ما يدفع المدمن على الانتكاس مرة أخرى إذا لم يكن هناك إدارة قوية على الإقلاع، ومن هذه الاعراض: "القلق، الرغبة في النوم، تقلب المزاج، عصبية شديد، الاكتئاب، زيادة الشهية ، الصداع القوي، وآلام بجميع أنحاء الجسم".

تحرك برلماني للتحذير منه

وبعد انتشار الكبير لمخدر الشبو في الفترة الأخير، تحرك على الفور البرلمان، فتقدمت النائبة ايناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن ظهور مخدر الكريستال ميث، حيث وضحت النائبة مدى خطورته وسرعة انتشارة في الأسواق المصرية، مطالبة بسرعة التحرك لوقف انتشاره، من خلال حملات مكثفة للكشف عن المخدرات لاسيما بين الشباب، وحملات تفتيشية واسعة على المصانع التي تقوم بتصنيع هذه المواد الكيميائية.