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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خاص| بيراميدز يخطف صفقة الزمالك المنتظرة

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن حقيقة ضم وليد الكرتي صانع ألعاب نادي الوداد المغربي فى الميركاتو الصيفي الحالي.

 

وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن وليد الكرتي وقع بالفعل لنادي بيراميدز لمدة 3 مواسم وننتظر الاعلان الرسمي عن الصفقة.

 

وأوضح المصدر أن وليد الكرتي سوف يغادر المغرب خلال الايام المقبلة للانضمام إلى نادي بيراميدز وبدء الاستعداد للموسم الجديد.

 

وشدد المصدر، علي ان وليد الكرتي وقع العقود فى حضور كريم بلق وكيل أعماله .

 

يشار إلى أن تقرير صحفي مغربي أكد أن نادي بيراميدز تفوق على الزمالك، في صراع التعاقد مع وليد الكرتي نجم فريق الوداد المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وذكر موقع “لو 360 سبورت" المغربي، أن وليد الكرتي وقع رسميا، على عقود انتقاله إلى صفوف بيراميدز، لمدة 3 مواسم.

 

ولم يكشف التقرير المغربي، القيمة المالية لصفقة انتقال وليد الكرتي نجم الوداد البيضاوي، لنادي بيراميدز.

 

كانت تقارير صحفية مغربية، أكدت خلال الساعات الماضية، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، في مفاوضات متقدمة مع الوداد، لضم وليد الكرتي، لتعويض رحيل فرجاني ساسي، ولكن يبدو، أن بيراميدز استطاع أن يخطف الصفقة من القلعة البيضاء.

 

ويعد وليد الكرتي، أبرز نجوم فريق الوداد في السنوات الأخيرة، حيث توج مع الفريق المغربي بلقب الدوري 4 مرات ودوري أبطال أفريقيا مرة والسوبر الأفريقي مرة أيضا.

 

وتبلغ القيمة التسويقية لـ وليد الكرتي 900 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

 

يذكر أن فرجاني ساسي رحل عن صفوف الزمالك، خلال في شهر مايو الماضي، بعد انتهاء عقده مع القلعة البيضاء وعدم التوصل إلى اتفاق للتجديد.

 

الزمالك يكشف موقف فرجاني ساسي من مكافأة الفوز بالدوري
 

في سياق متصل، قال حسين السيد عضو اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، إن فرجاني ساسي رحل عن الزمالك بسبب الأموال، مضيفا: "فرجاني ساسي تلقى عرضا بمبلغ مالي أكبر من الزمالك،  وكان العرض بقيمة 3 ملايين دولار".

 

وأضاف حسين السيد في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد": "فرجاني ساسي لاعب محترف ومن حقه أن يبحث عن مستقبله".

 

وتابع حسين السيد: "اسم فرجاني ساسي ارتبط بموسم 2021 الذي حصل فيه نادي الزمالك على الدوري الممتاز ويكفيه شرفا أن اسمه اقترن بنادي الزمالك ".

 

وأكمل حسين السيد:" مش عارف فرجاني ساسي هياخد مكافأة ولا لأ، ولسه في مشكلة قائمة بيننا وبينه لم تحل إلى الآن “، مضيفا:” مفيش حق حد بيضيع معانا ولو ليه حق هياخده ولو عليه حق هيدفعه".

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