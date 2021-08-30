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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عقوبة تصل للإعدام.. أول رد برلماني على واقعة خطف طفل المحلة

واقعة اختطاف طفل
واقعة اختطاف طفل المحلة

علقت عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على واقعة اختطاف طفل المحلة زياد قائلة:" إن أسباب الاختطاف متعددة ومختلفة ولذلك وضع القانون عقوبات مختلفة لها على حسب اقتران الخطف مع جريمة أخرى".

وأكدت "الهوارى" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، «يمكن أن ترجع أسباب خطف الأطفال إلى تجارة الأعضاء أو مقايضة الطفل بمبلغ من المال، أو تكون عصابة متخصصة في الخطف واستغلال الأطفال فى التسول، ولذلك تقوم النيابة بإجراء العديد من التحقيقات للوصول إلى سبب الجريمة قبل إحالة المتهمين الى النيابة، ليتم توقيع العقوبة عليهم من جانب القاضى.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن واقعة خطف طفل المحلة زياد لم يتم حتى الآن الوصول إلى سبب الخطف، ومن الممكن أن يتم إرجاع الطفل لوالدته مرة أخرى، وذلك سوف يكون له عقوبة خاصة وهي شروع فى خطف، أما إذا كان هناك سبب آخر للخطف مثل تجارة الأعضاء سوف يكون هناك عقوبات تصل للإعدام، يعطي القاضي سلطة تقديرية للإعلان عن العقوبة التى سوف يعاقب بها المتهم حال إثبات الجريمة.

السيارة المستخدمة فى خطف طفل المحلة

وأفاد مسئول أمني بأن السيارة التى استخدمت فى خطف طفل بمدينة المحلة بالغربية مبلغ بسرقتها اليوم من مدينة المنصورة، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن تواصل تحرياتها لكشف غموض الحادث فى أقرب وقت.

وشهد أحد المحلات على طريق الدائري بطريق "المحلة _ المنصورة " بنطاق محافظة الغربية واقعة اختطاف طفل في العقد الأول من عمره من مجهولين استخدموا سيارة ملاكي لارتكاب الجريمة وفروا هاربين، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين وإعادة الطفل لأسرته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عبر صفحات وجروبات محلاوية صورا ومقطع فيديو لارتكاب واقعة خطف طفل من أحضان والدته أثناء وقوفها بمحل بقالة بنطاق مدينة المحلة.

وكان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ إلى العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة من المدعو أحمد البحيري باختطاف نجله زياد ٨ سنوات من أحضان والدته على أيدي مجهولين ملثمين والفرار هاربين بنطاق الطريق الدائري "المحلة _ المنصورة" .

وانتقل الرائد محمد عمار رئيس مباحث قسم ثان المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية دورها بالانتقال إلى مكان واقعة خطف الطفل .

وأفاد شهود عيان قيام اثنين ملثمين بخطف الطفل تحت تهديد الأسلحة البيضاء داخل سيارة ملاكي والهرب.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث والتي أمرت بتفريغ كاميرات مراقبه وسرعة ضبط الجناة مرتكبي الحادث الهاربين .

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