حسين فهمي يقتحم عالم التيك توك.. تفاصيل

نشر الفنان حسين فهمى مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يكشف فيه عن دخوله عالم السوشيال ميديا وخاصة "تيك توك".

وأكد حسين فهمى فى الفيديو أن جميع الحسابات التى تتحدث باسمه غير صحيحة ومفبركة، وليس لديه سوى حساب واحد باسم hussein.fahmi.official على إنستجرام، وله أيضا على فيسوبك وتويتر وتيك توك.

وعلق حسين فهمى: “أهلا متابعيني الكرام اتشرفت بيكم في قناتي المتواضعى، للأسف ظهر مؤخرا صفحات وحسابات كتير بتحمل اسمي وجاري العمل علي انهائها وتوثيق الحسابات الحالية وتم عمل ڤيديو مباشر من قناتي الوحيدة لتاكيد حساباتي حرفيآ الرجاء متابعتي اتشرفت بيكم”.

شائعة ارتباط

وكانت حالة كبيرة من الجدل الواسع، أثيرت بعد الصور الجديدة التي نشرتها الفنانة اللبنانية باميلا الكيك - عبر تطبيق انستجرام - التي ظهرت فيها بصحبة الفنان حسين فهمي وهو يحتضنها ويقبلها.

وتفاعل الآلاف من المتابعين لـ باميلا الكيك عبر تطبيق انستجرام، مع صورها الأخيرة مع حسين فهمي، وظن البعض من المتابعين أنهما تزوجا إذ طرح البعض تساؤلات حول حقيقة زواجهما.

ولكن صور حسين فهمي وباميلا الكيك الأخيرة، تعود إلى كواليس تصوير فيلم الفارس للفنان أحمد زاهر الذي يجمعهم مع عدد من نجوم الفن في مصر وخارجها، ونشرت «الكيك» صورة من نفس الكواليس قبل أيام قليلة.

فيلم الفارس

فيلم "الفارس"، يعد أولى البطولات السينمائية للفنان أحمد زاهر، مع المنتج أيمن يوسف بعد النجاح الذي حققه الاثنان معا من خلال فيلم "زنزانة 7"، والذى عرض في نوفمبر الماضى وحقق نجاحا كبيرا.

فيلم " الفارس" من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبصحبة عدد من نجوم الفن منهم: النجم حسين فهمى، إيمان العاصي، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، وابنته ملك أحمد زاهر، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعي أكشن تشويقى.

أفلام حسين فهمي

شارك الفنان حسين فهمي في بطولة فيلم الكويسين عام 2018، وهو بطولة بطولة أحمد فهمي وشيرين رضا وأحمد فتحى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.

تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول أفراد عائلة "كويس" نموذج للعائلة الاعتيادية، لكنها بعيدة كل البعد عن الاعتيادية، وهو ما يكشف من خلال سلسلة من المواقف الكوميدى.

شخصية "شكوكو"

من جهة أخرى كشف الفنان حسين فهمى تفاصيل مشروعاته الفنية التى يشارك فيه الملحة المقبلة ويقوم بتصويرها.

وقال حسين فى لقاء ببرنامج et بالعربى: انهيت من فيلم "الكاهن" مع المخرج عثمان ابو لبن ويشارك فى البطولة فتحى عبد الوهاب ودرة ومحمود حميدة وهو من تاليف محمد ناير.

واضاف فهمى: العمل تدور أحداثه فى إطار تشويقى حول كيفيه تحكم الكيانات والجماعات الكبرى فى مصائر الشعوب.

واوضح فهمى أن هناك فيلم آخر يتم التحضير له حاليا بعنوان "شكوكو" الذى يشارك فى بطولته كريم محمود عبد العزيز ويسرا، تاليف ابراهيم عيسى واخراج ماندو العدل وهو فيلم ليس له علاقة بالفنان شكوكو.

اما عن مشاركته فى أعمال رمضانية فقال حسين: كان هناك مشروع درامى تحت اسم "دهب" مع المنتج جمال العدل والمؤلف مدحت العدل الا انه تم تأجيله.