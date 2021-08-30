عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: 447 مشروعاً خدميا ضمن مبادرة حياة كريمة بأبو قرقاص

محافظ المنيا يتفقد
محافظ المنيا يتفقد مشروعات حياة كريمة

واصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جولاته الميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث أجرى جولة تفقدية بقرى مركز ابوقرقاص جنوب المحافظة.

 

وأكد المحافظ أنه يجرى العمل في تنفيذ 447 مشروعا بقري المركز، منها 98 مشروع لمياه الشرب والصرف الصحي و63 مشروع للأبنية التعليمية و22 مشروعاً للشباب والرياضة، مع استمرار تنفيذ الاعمال تباعاً وفقا للخطة الزمنية المحددة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ابوقرقاص، المهندس ياسر الشهاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس منتصر عبدالوهاب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، المهندس احمد النوبي مدير هيئة الأبنية التعليمية، وممثلي الجهات المعنية ووكلاء الوزارة وممثلي جهاز التعمير.

قال محافظ المنيا، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تهدف لتحقيق التنمية الشاملة بقري الريف المصري، والتي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعد هي الاكبر والاهم في تاريخ الدولة المصرية لتغيير حياة أهالينا في القري من خلال تكاتف جميع أجهزة الدولة التنفيذية وكافة الهيئات والوزرات ومجلسي النواب والشيوخ، مؤكدا أن ما نشاهده من اعمال تطوير بقري الريف المصري بمختلف القطاعات الخدمية، وفى ظل الظروف التي تمر بها البلاد للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، لهو دليل واضح علي فلسفة ورؤية "الجمهورية الجديدة " لتحقيق إنجازات الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ مشروعات التنمية الشاملة وعلي راسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتابع المحافظ، خلال جولته أعمال إنشاء وتوسعة مدارس المطاهره الشرقية للتعليم الأساسي، ومدرسة بني حسن الشروق، ومدرسة ابوجناح للتعليم الأساسي، كما تفقد الأعمال الانشائية لمركز شباب المطاهرة الشرقية، بالإضافة لمتابعة اعمال مد وتدعيم خطوط المياه بقرية ابوجناح، كما تفقد الاعمال الانشائية لوحدة المعالجة بقرية الديابه، ومجمع خدمات قرية بني حسن الشروق، والاعمال الانشائية لمحطة مياه الشيخ تمي، واعمال دعم خطوط مياه بقرية كرم ابوعمر.

التقي المحافظ،  خلال جولته بعدد من أهالي القري، حيث استمع الى ملاحظاتهم وآرائهم حول مشروعات المبادرة الرئاسية .

ويستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بالمنيا بـ 757 تابع، باجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى  " أبو قرقاص ، ملوى ، العدوة ومغاغة، وديرمواس " بتكلفة 23 مليار جنية  تقريبا.

 

المنيا السيسي مياة الشرب التعليم حياة كريمة الصرف الصحى مبادرة حياة كريمة عبدالفتاح السيسي الريف المصري مجمع النواب والشيوخ اخبار المحافظات اخبار المنيا

موضوعات متعلقة

بدء توصيل الغاز الطبيعي لـ 20 قرية بـ المنيا ضمن مبادرة حياة كريمة

وزير الرى: بدء تطبيق نظام المحاسبة المائية بمحافظتى المنيا وكفر الشيخ

ترشيحاتنا

نهاية مأساوية لمراهق في هجوم نمر مهدد بالانقراض.. تفاصيل

احذروا تحويل الصور العادية إلـى كرتونية.. خبير تكنولوجيا معلومات يكشف السبب

أحمد شوبير: هيتم إلغاء كأس مصر لهذا السبب

حقي رجع .. القصة الكاملة لـ طالب صفر العربي بعد حصوله على 64 درجة

إسماعيل يوسف يكشف كواليس مفاوضاته مع أحمد فتحي

"القبس": الكويت ستخاطب مصر لتحديد عدد المسافرين إليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

قرار عاجل من مجلس الأمن بشأن أفغانستان

تقارير مغربية : بيراميدز يقترب من حسم صفقة الكرتي

أول تعليق من المتحدة على بث مباريات منتخب مصر في تصفيات المونديال

بعد أول وفاة بـ لقاح كورونا..بيان عاجل من أمريكا بشأن فايزر وموديرنا

فاكسيرا: نستهدف إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح كورونا بنهاية 2021

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مغامرات آبي أحمد تحول حياة الإثيوبيين إلى جحيم.. تفاصيل

مدبولي يتفقد مصانع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بأكتوبر .. صور

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

فيديو

حقيقة منع هيفاء وهبي من الظهور على التلفزيون بـ هوت شورت.. فيديو

أول تعليق عن هروب مي حلمي بعد إيقاف برنامجها.. فيديو

فيديو خطف طفل المحلة وسحل والدته على يد ملثمين بالغربية.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. أزمة جديدة .. لماذا عوقب محمد رمضان بغرامة ١٢.٥ مليون جنيه

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: سنة بيضا عليك يا زمالك

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ