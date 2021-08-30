محافظ المنيا: 447 مشروعاً خدميا ضمن مبادرة حياة كريمة بأبو قرقاص

واصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جولاته الميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث أجرى جولة تفقدية بقرى مركز ابوقرقاص جنوب المحافظة.

وأكد المحافظ أنه يجرى العمل في تنفيذ 447 مشروعا بقري المركز، منها 98 مشروع لمياه الشرب والصرف الصحي و63 مشروع للأبنية التعليمية و22 مشروعاً للشباب والرياضة، مع استمرار تنفيذ الاعمال تباعاً وفقا للخطة الزمنية المحددة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ابوقرقاص، المهندس ياسر الشهاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس منتصر عبدالوهاب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، المهندس احمد النوبي مدير هيئة الأبنية التعليمية، وممثلي الجهات المعنية ووكلاء الوزارة وممثلي جهاز التعمير.

قال محافظ المنيا، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تهدف لتحقيق التنمية الشاملة بقري الريف المصري، والتي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعد هي الاكبر والاهم في تاريخ الدولة المصرية لتغيير حياة أهالينا في القري من خلال تكاتف جميع أجهزة الدولة التنفيذية وكافة الهيئات والوزرات ومجلسي النواب والشيوخ، مؤكدا أن ما نشاهده من اعمال تطوير بقري الريف المصري بمختلف القطاعات الخدمية، وفى ظل الظروف التي تمر بها البلاد للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، لهو دليل واضح علي فلسفة ورؤية "الجمهورية الجديدة " لتحقيق إنجازات الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ مشروعات التنمية الشاملة وعلي راسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتابع المحافظ، خلال جولته أعمال إنشاء وتوسعة مدارس المطاهره الشرقية للتعليم الأساسي، ومدرسة بني حسن الشروق، ومدرسة ابوجناح للتعليم الأساسي، كما تفقد الأعمال الانشائية لمركز شباب المطاهرة الشرقية، بالإضافة لمتابعة اعمال مد وتدعيم خطوط المياه بقرية ابوجناح، كما تفقد الاعمال الانشائية لوحدة المعالجة بقرية الديابه، ومجمع خدمات قرية بني حسن الشروق، والاعمال الانشائية لمحطة مياه الشيخ تمي، واعمال دعم خطوط مياه بقرية كرم ابوعمر.

التقي المحافظ، خلال جولته بعدد من أهالي القري، حيث استمع الى ملاحظاتهم وآرائهم حول مشروعات المبادرة الرئاسية .

ويستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بالمنيا بـ 757 تابع، باجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى " أبو قرقاص ، ملوى ، العدوة ومغاغة، وديرمواس " بتكلفة 23 مليار جنية تقريبا.