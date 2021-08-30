محافظ المنيا: 447 مشروعاً خدميا ضمن مبادرة حياة كريمة بأبو قرقاص

واصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جولاته الميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث أجرى جولة تفقدية بقرى مركز ابوقرقاص جنوب المحافظة.
وأكد المحافظ أنه يجرى العمل في تنفيذ 447 مشروعا بقري المركز، منها 98 مشروع لمياه الشرب والصرف الصحي و63 مشروع للأبنية التعليمية و22 مشروعاً للشباب والرياضة، مع استمرار تنفيذ الاعمال تباعاً وفقا للخطة الزمنية المحددة.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ابوقرقاص، المهندس ياسر الشهاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس منتصر عبدالوهاب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، المهندس احمد النوبي مدير هيئة الأبنية التعليمية، وممثلي الجهات المعنية ووكلاء الوزارة وممثلي جهاز التعمير.
قال محافظ المنيا، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تهدف لتحقيق التنمية الشاملة بقري الريف المصري، والتي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعد هي الاكبر والاهم في تاريخ الدولة المصرية لتغيير حياة أهالينا في القري من خلال تكاتف جميع أجهزة الدولة التنفيذية وكافة الهيئات والوزرات ومجلسي النواب والشيوخ، مؤكدا أن ما نشاهده من اعمال تطوير بقري الريف المصري بمختلف القطاعات الخدمية، وفى ظل الظروف التي تمر بها البلاد للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، لهو دليل واضح علي فلسفة ورؤية "الجمهورية الجديدة " لتحقيق إنجازات الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ مشروعات التنمية الشاملة وعلي راسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وتابع المحافظ، خلال جولته أعمال إنشاء وتوسعة مدارس المطاهره الشرقية للتعليم الأساسي، ومدرسة بني حسن الشروق، ومدرسة ابوجناح للتعليم الأساسي، كما تفقد الأعمال الانشائية لمركز شباب المطاهرة الشرقية، بالإضافة لمتابعة اعمال مد وتدعيم خطوط المياه بقرية ابوجناح، كما تفقد الاعمال الانشائية لوحدة المعالجة بقرية الديابه، ومجمع خدمات قرية بني حسن الشروق، والاعمال الانشائية لمحطة مياه الشيخ تمي، واعمال دعم خطوط مياه بقرية كرم ابوعمر.
التقي المحافظ، خلال جولته بعدد من أهالي القري، حيث استمع الى ملاحظاتهم وآرائهم حول مشروعات المبادرة الرئاسية .
ويستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بالمنيا بـ 757 تابع، باجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى " أبو قرقاص ، ملوى ، العدوة ومغاغة، وديرمواس " بتكلفة 23 مليار جنية تقريبا.