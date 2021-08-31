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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

محمد عبدالوهاب.. رحلة قصيرة سطر خلالها اسمه بحروف من نور مع الأهلي

محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب

محمد مات.. انطلقت الجملة كالسهم في آذان لاعبي النادي الأهلي، المنتظرين في ممرات المستشفى، بعد أن صمموا على ترك التمرين الصباحي لمرافقة زميلهم محمد عبد الوهاب، الذي سقط خلال التمرين بشكل مفاجئ.
تجمدت عقارب الساعة رافضة التحرك، الكل في حالة ذهول، في ليلة بكى فيها جمهور قطبي الكرة معا على اللاعب الخلوق محمد عبد الوهاب، صاحب الـ23 عاما، الذي تحل ذكرى وفاته الـ 15 اليوم الثلاثاء 31 أغسطس.

ذكرى عبد الوهاب

ابن الفيوم يرفض الزمالك ويلعب للألمنيوم

ربما تكون قصة حياته قصيرة جدا، خاصة مع كرة القدم، لكنها قصة جعلته يحيا معنا مدى الحياة رغم رحيله إلى الدار الآخرة.
ولد محمد محمد عبدالوهاب، في 1 أكتوبر 1983، بدأ مشواره الكروي وهو في الرابعة عشر من عمره بمركز شباب سنورس، بمحافظة الفيوم، ثم رشحه مدربه للذهاب إلى اختبار البراعم بالزمالك واجتازها بنجاح واستمر في التدريب مع فرق الناشئين بالزمالك لمدة 4 أشهر، لكن والده رفض التوقيع على استمارات القيد بالزمالك، نظرًا لكونه "أهلاوي مُتعصب" فانتقل "عبدالوهاب" لمركز شباب الألومنيوم.

مع الماجيكو 

المتألق يلفت أنظار المعلم إليه

تألق "عبدالوهاب" في صفوف "الألومنيوم"، وكان تألقه سببًا في اختيار الكابتن حسن شحاته المدير الفني لمنتخب الشباب عام 2003، للمشاركة مع المنتخب في نهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب في بوركينافاسو، وواصل "عبد الوهاب" تألقه مع المنتخب، وأحرز هدفًا حاسمًا في شباك أصحاب الأرض في مباراة الدور قبل النهائي من ركلة حرة مباشرة، وبرز بشدة كلاعب يساري يتميز بتسديدات قوية وكرات عرضية متقنة، ثم شارك بعد ذلك في كأس العالم للشباب بالإمارات.

احتراف لم يكتمل في الإمارات

خلال كأس العالم، انجذبت أنظار نادي "الظفرة" الإماراتي الذي كان يلعب في الدرجة الثانية إلى "عبدالوهاب"، وضموه من "الألومنيوم" لمدة 4 أعوام، ولم يرتدي قميص "الظفرة"، حيث أعاره النادي في الموسم الأول إلى "إنبي"، ثم ضمه الإيطالي ماركو تارديللي للمنتخب المصري الأول استعدادًا لتصفيات كأس العالم، وسدد عبد الوهاب هدفًا في شباك السودان في مستهل مباريات التصفيات.

رحيل عبد الوهاب

الأهلي يدخل على الخط للفوز بالموهوب

عقب تألق "عبدالوهاب" في كأس العالم، سارع النادي الأهلي إلى استعارته لمدة موسمين من الظفرة، لكنه لم يشارك طوال الموسم الأول مع الفريق سوى في شوط واحد أمام "أسمنت أسيوط"، وتم استبداله بعد فترة قصيرة من المباراة.
وفي الموسم الثاني لـ«عبدالوهاب»، مع «الأهلي» بدأ يدخل تشكيلة «الأهلي» لوقت أكبر حتى جاءت مباراة «الأهلي» و«النجم الساحلي» في نهائي دوري أبطال أفريقيا في نوفمبر 2005 عندما دخل بديلًا جلـ«جيلبرتو» بعد مرور 10 دقائق فقط من المباراة، وقدّم «هوبا»، أداءً مبهرًا، حيث نظم كرة عرضية رائعة أحرز منها أسامة حسني هدفًا، وحصل بعدها على فرصة ذهبية بالمشاركة مع الفريق باستمرار بعد إصابة جيلبرتو البالغة حتى أصبح أحد أبرز لاعبي القلعة الحمراء.

وقاد اللاعب الراحل الجبهة اليسرى للأهلي في النصف الثاني من موسم 2005 – 2ج006، حتى فارق الحياة في 31 أغسطس من عام 2006، إثر إصابته بأزمة قلبية خلال مران الأهلي، عن عمر ناهز الـ 23 عامًا.

حزن لاعبي الأهلي والزمالك
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شعرت بقهر كبير.. والدة محمد عبد الوهاب تعلق على إصابة إيركسن

جوزيه: حجرتي تزينها صورة ضخمة للراحل

من جانبه قال الساحر مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي: "لم أشعر في حياتي كلها بالصدمة لفراق إنسان كما شعرت بها في هذا اليوم، طيلة وجودي في مصر بعد ذلك كانت غرفتي يزينها إطار به صورة ضخمة لمحمد عبد الوهاب، وحتى اليوم هذا الإطار موجود في بيتي".
وأضاف جوزيه: "لقد فقدت جزء مني في هذا اليوم، فقدت شيئا لن أعوضه أبدا، لا أعرف لماذا انتابني هذا الإحساس، لكنه ما زال يراودني كلما نظرت إلى صورته".

ساحر الأهلي جوزيه

بطولات عبد الوهاب في مسيرته القصيرة

حصد اللاعب محمد عبد الوهاب خلال مسيرته الكرويّة، العديد من البطولات سواء مع نادي الأهلي المصري أو على المستوى الدولي مع منتخب مصر بمختلف الفئات العمرية التي شارك فيها، وهي

- كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة مع منتخب مصر للشباب، عام 2003.

- دوري أبطال أفريقيا لمرّتين على التوالي مع نادي الأهلي المصري، وذلك في الموسمين (2004/2005 و2005/2006).

- كأس السوبر الأفريقي، موسم 2005/2006.

- بطولة الدوري المصري لمرّتين على التوالي في الموسمين (2004/2005 و2005/2006).

- بطولة كأس مصر في موسم 2005/2006.

- كأس أمم أفريقيا مع المنتخب المصري الوطني، وذلك في عام 2006.

عبد الوهاب مع المنتخب
الأهلى محمد عبد الوهاب أبن الفيوم الكابتن حسن شحاتة الظفرة جوزيه أهلاوي متعصب

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