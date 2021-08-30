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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: وصول 5.2 مليون جرعة من لقاحي فايزر وموديرنا خلال سبتمبر

لقاح كورونا
لقاح كورونا

علق الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة،  على تفقد رئيس الوزراء لمصانع فاكسيرا لانتاج اللقاحات بـ 6 أكتوبر، إن  مصر تتفاوض على تصنيع لقاحات أخرى لفيروس كورونا في مصر.

وأضاف خالد مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة  "المذاع على قناة " الاولى الفضائية"، :"  في أوائل شهر سبتمبر  سيصل 5.2 مليون جرعة من لقاحي فايزر وموديرنا".

 

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وتابع خالد مجاهد :"كل اللقاحات المعتمدة في العالم متواجدة على ارض مصر ، مضيفا:" الدفعة الثانية من لقاح جونسون تخرج من المصنع غدا وتصل مصر خلال 48 ساعة".

 

وأكمل خالد مجاهد : رئيس الوزراء دعا الشركات العالمية  المصنعة للقاحات للاستثمار وتصنيع اللقاحات في مصر ونستهدف للتفاوض مع جميع الشركات المصنعة للقاحات".

 

وأضاف خالد مجاهد : يتفاوض عدد من الشركات العالمية المصنعة للقاحات معنا للتصنيع في مصر، ".
 

الصحة كورونا لقاحات كورونا اللقاح اخبار التوك شو

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