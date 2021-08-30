الصحة: وصول 5.2 مليون جرعة من لقاحي فايزر وموديرنا خلال سبتمبر

علق الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، على تفقد رئيس الوزراء لمصانع فاكسيرا لانتاج اللقاحات بـ 6 أكتوبر، إن مصر تتفاوض على تصنيع لقاحات أخرى لفيروس كورونا في مصر.

وأضاف خالد مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة "المذاع على قناة " الاولى الفضائية"، :" في أوائل شهر سبتمبر سيصل 5.2 مليون جرعة من لقاحي فايزر وموديرنا".

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وتابع خالد مجاهد :"كل اللقاحات المعتمدة في العالم متواجدة على ارض مصر ، مضيفا:" الدفعة الثانية من لقاح جونسون تخرج من المصنع غدا وتصل مصر خلال 48 ساعة".

وأكمل خالد مجاهد : رئيس الوزراء دعا الشركات العالمية المصنعة للقاحات للاستثمار وتصنيع اللقاحات في مصر ونستهدف للتفاوض مع جميع الشركات المصنعة للقاحات".

وأضاف خالد مجاهد : يتفاوض عدد من الشركات العالمية المصنعة للقاحات معنا للتصنيع في مصر، ".

