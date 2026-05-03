بروفة عالمية.. موعد ودية مصر وروسيا والقناة الناقلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث سيقام اللقاء المرتقب بين منتخب مصر الأول مع نظيره روسيا يوم 28 مايو ضمن برنامج الإعداد لبدء الاستحقاقات الرسمية لكأس العالم 2026.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة رغم كونها ودية نظرا لقوة المنتخبين إلى جانب تطلعهم لتحقيق نتيجة إيجابية لزيادة الروح المعنوية للفريق قبل الدخول في الاستحقاقات الرسمية لـ كأس العالم.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة بالتنسيق مع اتحاد الكرة الاتفاق النهائي على ودية مصر وروسيا ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم 2026.

ودية مصر والبرازيل

ويخوض منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مباراة ودية أمام البرازيل يوم 6 يونيو في ولاية أوهايو الأمريكية ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم 2026.

وحقق منتخب الفراعنة الأول فوزًا مثيرًا على نظيره المنتخب السعودي في المباراة الودية التي جمعتهما في إطار برنامج الإعداد لكأس العالم وفاز المنتخب المصري بقيادة حسام حسن المدير الفني بنتيجة 4-0 فيما تعادل سلبيًا مع نظيره الإسباني بنتيجة 0-0 في مباراة كان منتخب الماتدور ندًا قويا للفراعنة.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وروسيا

تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت وأون تايم سبورت ماكس الناقل الحصري لودية مصر وروسيا في الشرق الأوسط.