التفاصيل الكاملة لحصول طالب على صفر في اللغة العربية بالثانوية

كشف الطالب يوسف محسن صاحب صفر مادة اللغة العربية في الثانوية العامة، تفاصيل تظلمه ، وحصوله على 64.5 من 80 درجة في اللغة العربية.

وقال يوسف محسن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة "المذاع على قناة " الاولى الفضائية"،:" في لجنة امتحان اللغة العربية طلبت ورقة بابل شيت لتغيير إجابة في الامتحان".

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وقال يوسف محسن:" المدرس المراقب طلب مني حل السؤال الخطأ فقط وليس نقل كل الإجابات وتم كتابة كل التفاصيل في المحضر المرفقة مع ورقتي البابل شيت".

وأضاف يوسف محسن :" فوجئت بأنني حصلت على صفر في مادة اللغة العربية الثانوية العامة وعلمت أنه تم تصحيح ورقة بابل شيت المتواجد به سؤال واحد فقط وليس كل الإجابات ".

وتابع يوسف محسن :" قررت التقدم بتظلم في المادة لإعادة تصحيح ورقة الإجابة"، مضيفا:" وتواصلنا مع الشؤون القانونية في وزارة التربية والتعليم وشرحت له الموقف وطلبت شهادة 2 زملاء معي في اللجنة وتم إجراء تحقيق مع المراقبين وأقروا بما حدث وحصلت على متوسط المجموع في مادة اللغة العربية والذي تم تقديره بـ 64.5 درجة من أصل 80 درجة".