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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التفاصيل الكاملة لحصول طالب على صفر في اللغة العربية بالثانوية

حصول طالب على صفر
حصول طالب على صفر في اللغة العربية بالثانوية

 كشف الطالب يوسف محسن صاحب صفر مادة اللغة العربية في الثانوية العامة، تفاصيل تظلمه ،   وحصوله على 64.5 من 80 درجة في اللغة العربية.

 

وقال يوسف  محسن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة  "المذاع على قناة " الاولى الفضائية"،:"  في لجنة  امتحان اللغة العربية طلبت ورقة بابل شيت لتغيير إجابة في الامتحان".

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وقال يوسف محسن:" المدرس المراقب طلب مني حل السؤال الخطأ فقط وليس نقل كل الإجابات  وتم كتابة كل التفاصيل في المحضر  المرفقة مع ورقتي البابل شيت".

 

وأضاف يوسف محسن :" فوجئت بأنني حصلت على صفر في مادة اللغة العربية الثانوية العامة وعلمت أنه تم تصحيح ورقة  بابل شيت المتواجد به سؤال واحد فقط وليس كل الإجابات ".

 

وتابع يوسف محسن :"  قررت التقدم بتظلم في المادة لإعادة تصحيح ورقة الإجابة"، مضيفا:" وتواصلنا مع الشؤون القانونية في وزارة التربية والتعليم وشرحت له الموقف وطلبت شهادة 2 زملاء معي في اللجنة وتم إجراء تحقيق مع المراقبين وأقروا بما حدث   وحصلت على متوسط المجموع في مادة  اللغة العربية والذي تم تقديره بـ 64.5 درجة من أصل 80 درجة".

الثانوية اللغة العربية طالب نتيجة الثانوية اخبار التوك شو

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