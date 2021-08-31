عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ السيجار.. لاميتا فرنجية تثير الجدل بإطلالة جريئة

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها. 


وظهرت عارضة الأزياء اللبنانية بإطلالة جريئة وهي تدخن السيجار، ورفعت شعرها الأسود على كتفيها بطريقة مميزة.


اما من الناحية الجمالية، فظهرت لاميتا بـ"ميك آب" هادئ و رقيق من الالوان الترابية التي تبرز جمال وجهها الطبيعي، وعلقت علي الصورة "أحتاج دائما إلى مساحتي".


وتحرص الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.
 

أحدث أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، فيلم "عمر وسلمى 3" وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.
 

وشاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة ومع محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".
 

وتنازلت لاميتا فرنجية عن لقبها في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 ، 2005، كوصيفة أولى لأنها تريد إكمال حياتها المهنية من دون أي ارتباطات أو عقود.
 

تزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في نوفمبر 2014 بباريس، وقد رزق الثنائي بابنهما الأول جاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.
 

وتبتعد حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.

 

 

IMG_٢٠٢١٠٨٣٠_٢٢٥٢٣٠
IMG_٢٠٢١٠٨٣٠_٢٢٥٢٣٠
IMG_٢٠٢١٠٨٣٠_٢٢٥٢٤٤
IMG_٢٠٢١٠٨٣٠_٢٢٥٢٤٤
لاميتا فرنجية اطلاله جريئه السيجار الفنانة اللبنانية عارضة الأزياء

ترشيحاتنا

بسبب اتهامه بالتحريض..أمريكا تطالب العائلة الملكية البريطانية بتسليم الأمير أندرو للمحاكمة

بعد تحريره من الخاطفين.. أسرة الطفل زياد بالمحلة تشكر الرئيس السيسي

ميدو يفجر مفاجأة بشأن عقوبة شيكابالا

التفاصيل الكاملة لعودة خالد يوسف إلى السينما بعد غياب 3 سنوات

مشي في طريق مش راضية عنه ..عفاف شعيب تهاجم محمد رمضان.. فيديو

شادي محمد: سوء التنظيم وراء مشادة شيكابالا ومجاهد.. والعقوبة عادلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

تخبط شديد.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

الداخلية تعلن ضبط مختطفي طفل المحلة وتحريره

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

تقارير مغربية : بيراميدز يقترب من حسم صفقة الكرتي

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

العثور على طفل المحلة المختطف داخل مخزن مهجور.. تفاصيل

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 .. احصل عليها الآن بهذه الطريقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدحت صالح يختتم ليالي محكى القلعة.. صور

مغامرات آبي أحمد تحول حياة الإثيوبيين إلى جحيم.. تفاصيل

مدبولي يتفقد مصانع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بأكتوبر .. صور

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

فيديو

حقيقة منع هيفاء وهبي من الظهور على التلفزيون بـ هوت شورت.. فيديو

أول تعليق عن هروب مي حلمي بعد إيقاف برنامجها.. فيديو

فيديو خطف طفل المحلة وسحل والدته على يد ملثمين بالغربية.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. أزمة جديدة .. لماذا عوقب محمد رمضان بغرامة ١٢.٥ مليون جنيه

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: سنة بيضا عليك يا زمالك

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ