السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بالطابق الثاني في سوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب بشقة سكنية بالطابق الثاني، بمركز جهينة بمحافظة سوهاج؛ إثر حدوث ماس كهربائي، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي بمركز جهينة يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثاني، ووجود تلفيات دون وقوع أية إصابات بشرية.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب النيران بشقة بالطابق الثاني مِلك المدعو (عبدالله. ح. ع - 33 سنه - عامل - ويقيم دائرة مركز جهينة)؛ إثر حدوث ماس كهربائي.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية، وبسؤال مالك الشقة المذكور قرر بمضمون ما تقدم، ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، مُضيفًا بأحتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.