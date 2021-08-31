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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صلاح محسن يحيي الذكرى الـ15 لرحيل محمد عبد الوهاب

محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب

أحيا صلاح محسن لاعب الاهلي الذكرى الـ 15 لرحيل محمد عبد الوهاب، لاعب النادي السابق، الذي وافته المنية يوم 31 أغسطس لعام 2006.


ونشر صلاح محسن صورة للنجم الراحل عبر حسابه على "تويتر"، وعلق عليها: "‏‏‏‏‎#عبدالوهاب_لن_ننساك"


وكان محمد عبد الوهاب قد توفي يوم 31 أغسطس 2006 خلال تدريبات الأهلي، إثر إصابته بأزمة قلبية، عن عمر ناهز الـ23 عامًا.


وحقق عبد الوهاب مع الأهلى بطولة الدورى مرتين، وكأس مصر 2006، والسوبر المصرى 2005، دورى أبطال أفريقيا 2005، 2006، والسوبر الأفريقى 2006، وشارك فى كأس العالم للأندية 2005، لعب بقميص الأهلى 42 مباراة، وسجل خلالها 6 أهداف.

 

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IMG_٢٠٢١٠٨٣١_٠٢٥٤٢٦
محمد عبد الوهاب ازمة قلبية تدريبات الأهلي صلاح محسن توفى وافته المنية

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