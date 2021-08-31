مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021 في محافظات مصر

يبحث المسلمون عن مواعيد ومواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 31 أغسطس 2021، 23 محرم 1443 هجرية.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021

نستعرض خلال السطور التالية مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء في محافظات مصر.

مواعيد الصلاة في القاهرة

الفجر: 04:01 ص

الشروق 05:30 ص

الظهر: 11:56 ص

العصر: 3:30 م

المغرب: 6:21 م

العشاء: 7:41 م

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

أذان الفجْر 04:03 ص

الشروق 05:34 ص

أذان الظُّهْر 12:00 م

أذان العَصر 3:36 م

أذان المَغرب 6:27 م

أذان العِشاء 7:48 م

مواقيت الصلاة اليوم في السويس

أذان الفجْر 03:56 ص

الشروق 05:25 ص

أذان الظُّهْر 11:56 ص

أذان العَصر 3:28م

أذان المَغرب 6:16 م

أذان العِشاء 7:35 م

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

أذان الفجْر 04:06 ص

الشروق 05:33 ص

أذان الظُّهْر 11:58 ص

أذان العَصر 3:30 م

أذان المَغرب 6:19 م

أذان العِشاء 7:36 م

مواقيت الصلاة اليوم في الأقصر

أذان الفجْر 04:06 ص

الشروق 05:32 ص

أذان الظُّهْر11:56 ص

أذان العَصر 3:27 م

أذان المَغرب 6:19 م

أذان العِشاء 7:36 م

مواقيت الصلاة في العريش

أذان الفجْر 03:48 ص

الشروق 05:19 ص

أذان الظُّهْر 11:45 ص

أذان العَصر 3:21 م

أذان المَغرب 6:12 م

أذان العِشاء 7:32 م

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد

أذان الفجْر 04:12 ص

الشروق 05:37 ص

أذان الظُّهْر 11:58 ص

أذان العَصر 3:28م

أذان المَغرب 6:20 م

أذان العِشاء 7:36م

مواقيت الصلاة اليوم في البحر الأحمر

أذان الفجْر 04:05 ص

الشروق 05:32 ص

أذان الظُّهْر 11:57 ص

أذان العَصر 3:30 م

أذان المَغرب 6:22 م

أذان العِشاء 7:40م