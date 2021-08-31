بعد 35 عاما.. مادلين طبر تسترجع ذكرياتها مع هاني كمال في الطريق إلى إيلات

استعادت الفنانة مادلين طبر ذكريات فيلم "الطريق إلى إيلات" من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



ونشرت مادلين طبر مقطع فيديو لها بصحبة الفنان هاني كمال وعلقت " ايلات بعد٣٥ سنه لقاء هاني كمال ومادلين_طبر من نجوم العرض المسرحي المظ وسي عبده"

يذكر أن آخر أعمال مادلين طبر مسلسل "القمر اخر الدنيا" وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولة العمل كل من الفنانين بشرى، مؤمن نور، هشام إسماعيل، ساندي، مادلين طبر ، ثراء جبيل، سميرة عبد العزيز ، أحمد كرارة ، أميرة نايف، هدى الأتربي، وعمرو عابد، ومن إخراج تامر حمزة.

وشاركت مادلين طبر أيضا فى العديد من الأعمال الدرامية منها مسلسل "زمن عماد الدين" عام 2002، و"محمود المصري" عام 2004، و"أصحاب المقام الرفيع" بنفس العام، ومسلسل "لا أحد ينام فى الإسكندرية" عام 2006، ومسلسل "حنان وحنين" مع الراحل عمر الشريف عام 2007، ومسلسل "النار والطين"، و"أوراق التوت" وغيرها من الأعمال الدرامية المهمة.