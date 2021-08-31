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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد: موقف مجاهد مع شيكابالا عجيب.. ولو في الأهلي مكنش كمل

شيكابالا
شيكابالا

استنكر إبراهيم سعيد نجم مصر السابق، موقف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، من محمود عبد الرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك.

 

وأضاف إبراهيم سعيد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة لبس عبر قناة النهار :تعجبت من تعبيرات وجه أحمد مجاهد أثناء تسليم درع الدوري للزمالك، كإنه كان عايز يقول للأهلي "أنا زعلان أهو، وهبوظلكم الاحتفالية عليهم".

 

وأبدى مدافع الأهلي والزمالك الأسبق استغرابه من العقوبة الموقعة ضد شيكابالا نجم الزمالك بالإيقاف لمدة 8 أشهر، موضحا أن العقوبة تبدو وكأنها بمثابة تربص من مسؤولي اتحاد الكرة باللاعب بعد هتافه ضد الأهلي في لقاء الإنتاج الحربي.

 

وقال سعيد: "لماذا يتواجد أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري أمام بوابة الملعب؟، هل هو منسق أمني؟ أم رئيس الاتحاد؟، الحقيقة أن شيكابالا أخطأ في احتفالاته، ولكن هناك أمور استفزته في مباراة البنك الأهلي الأخيرة".

 

وتابع إبراهيم سعيد قائلا: "نفسي أفهم إيه اللي نزل أحمد مجاهد ينظم الدخول والخروج في احتفالية تسليم درع الدوري للزمالك، كان "عامل زي اللي بينظم اتوبيسات".

 

واختتم إبراهيم سعيد تصريحاته قائلا: اذا فعل أحمد مجاهد مع الأهلي ما فعله مع الزمالك في احتفالية الدوري "مكانش هيقعد علي الكرسي يوم واحد بعدها"

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ميدو يفجر مفاجأة بشأن عقوبة شيكابالا

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أوباما: شيكابالا لم يخطئ وأطالب بدعمه.. ورحيلي في يد الزمالك

إحالة تظلم الزمالك على عقوبة شيكابالا للاستئناف

وتسلم الاتحاد المصري لكرة القدم، تظلما من نادي الزمالك- أمس- عن العقوبات الصادرة ضده من إدارة المسابقات بالاتحاد عن الأحداث التي صاحبت مباراته أمام البنك الأهلي ضمن الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقد أحال الاتحاد المصري لكرة القدم التظلم إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد برئاسة المستشار عادل الشوربجى للنظر فيه.

وبذلك تكون قرارات الإيقاف الصادرة عن إدارة المسابقات محل التظلم مؤقتة لحين الفصل في التظلم من قبل لجنة الاستئناف إما بتأييد القرار أو تخفيفه أو الغائه.
كانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

-غرامة مالية على نادي طلائع الجيش 20 ألف جنيه لتأخر الفريق في النزول لأرض الملعب في مباراته مع المصري.

-إيقاف اسامة عزب ومصطفى شبيطة لاعبي مصر للمقاصة مباراة واحدة لحصول كل منهما على الإنذار الثالث.

-إيقاف علي جبر لاعب بيراميدز مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

-إيقاف فتحي مبروك عبد العزيز لاعب غزل المحلة للطرد لمنع فرصة هدف في مباراة فريقه أمام المقاولون.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها مما ادى إلى توقفها 3 دقائق.
-إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك

سعيد إبراهيم سعيد أحمد مجاهد اتحاد الكرة الزمالك الأهلى احتفالية تسليم درع الدوري

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