بإطلالة مبهجة| دارين حداد تستعرض أنوثتها.. صور

شاركت الفنانة التونسية دارين حداد متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورًا جديدة من أحدث ؟إطلالة لها.



وتألقت دارين حداد من داخل منزلها بإطلالة جذابة حيث ارتدت فستان ستان باللون الأسود؛ مما كشف عن رشاقتها، نالت إعجاب الجمهور.

ومن الناحية الجمالية،اعتمدت دارين حداد على تسريحات شعر جذابة كما وضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.



يذكر أن دارين حداد خاضت الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل تونسى بعنوان "الجاسوس" وهو بطولة لطفى العبدلى، دارين حداد، رياض النهدى، لطيفة القفصى، حمدى غوار وغيرهم من النجوم .