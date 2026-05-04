قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما حكم المهر والهدايا عند فسخ الخطبة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
قرار عاجل في ‏الإمارات بـ تحويل الدراسة عن بعد بسبب الهجوم الإيراني
خبير لوائح يكشف سيناريوهات حسم الدوري حال تساوي النقاط بين الأهلي والزمالك وبيراميدز
معندكش دين | منشور ناري لـ مصطفي بكري ضد وجدي العربي بسبب هاني شاكر
نقيب الأطباء: آليات رقابة على المحتوى الطبي بمواقع التواصل واتخاذ إجراءات ضد المخالفين
نيسان Z بقوة 400 حصانًا.. ماذا قدمت السيارة الأسطورية؟
مصدر بالزمالك يحسم الجدل بشأن مطالبة اللاعبين بالمستحقات
هل يجوز كتابة الأموال للبنات في حياتي؟.. أمين الفتوى يجيب
جلسة عاجلة في الكاف لحسم أزمة حكام نهائي دوري أبطال إفريقيا
الدفاع الإماراتية: الأصوات المسموعة في أنحاء الدولة ناتجة عن عمليات اعتراض مستمرة
ترامب: لم تسجل أضرار في صفوف السفن العابرة لمضيق هرمز
طقس الثلاثاء 5 مايو 2026 في مصر .. أمطار وشبورة ورياح نشطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

شكاوى حول وقائع غير لائقة بمحيط كلية البنات.. والأمن يتحرك للتحقق

أفعال خادشة أمام "كلية البنات عين شمس".. استغاثة من الطالبات
أفعال خادشة أمام "كلية البنات عين شمس".. استغاثة من الطالبات

أثارت منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والقلق بين طالبات كلية البنات بمنطقة مصر الجديدة، بعد رصد شكاوى وشهادات تفيد بوقائع وصفت بأنها "غير لائقة" وتحدث بشكل متكرر أمام مقر الكلية، ما دفع الأجهزة الأمنية لبدء فحص ما تم تداوله واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البلاغات.

وبدأت القصة مع تداول عدد كبير من الفتيات منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشرن فيها إلى وجود شخص يتواجد بشكل متكرر داخل سيارة متوقفة أمام كلية البنات.

وبحسب ما ورد في تلك الشهادات، فإن الشخص المذكور يقوم بتصرفات اعتبرتها الطالبات "خادشة للحياء" وغير أخلاقية، مستهدفًا الفتيات أثناء دخولهن أو خروجهن من محيط الكلية، وهو ما تسبب في حالة من القلق والاستياء بينهن، خاصة مع تكرار الواقعة على فترات مختلفة.

ماذا حدث؟

ومن جانبها، قالت (أ.م)، التي فضلت عدم ذكر اسمها وإحدى طالبات كلية البنات بجامعة عين شمس، إن الشارع المحيط بالكلية في منطقة أرض الجولف بمصر الجديدة يشهد وقائع متكررة تثير القلق، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص يتواجدون داخل سياراتهم في وضح النهار ويرتكبون أفعالًا خادشة. 

وأضافت الطالبة، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه التصرفات لم تعد حالات فردية، بل أصبحت معروفة لدى الطالبات اللاتي باتت لديهن دراية بأنواع السيارات وألوانها.

وأوضحت أن إدارة الكلية، بحسب قولها، ترى أن هذه الوقائع تقع خارج أسوار الحرم الجامعي، ما يضعها خارج نطاق المسؤولية المباشرة، وهو ما زاد من شعور الطالبات بعدم الأمان. وشددت على أن حالة من الخوف والارتباك تسيطر على الطالبات، اللاتي أصبحن غير قادرات على السير بحرية في الشارع.

وقائع متكررة

ومن جانب آخر، قالت (د.إ)، وهي إحدى العاملات في محل بالشارع ذاته، إن هذه الوقائع ليست جديدة، بل تكررت على مدار فترات طويلة، لافتة إلى أن العاملات والسيدات في المنطقة يشعرن بالخوف من السير بجوار السيارات المتوقفة في الشارع.

وأضافت في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المضايقات اللفظية والسلوكيات غير اللائقة كانت تحدث بشكل شبه يومي، ما جعل المرور في الشارع تجربة مزعجة ومقلقة، خاصة مع تكرار محاولات التحرش من داخل السيارات. 

وأشارت إلى أن هذه الأوضاع خلقت حالة من التوتر الدائم، دفعتها في أحيان كثيرة للدفاع عن نفسها بأي وسيلة ممكنة أثناء محاولة عبور الشارع.

عقوبة الفعل الفاضح في الطريق العام

من جانبه، قال الحقوقي محمد البدوي، إن الوقائع المتداولة بشأن تعرض فتيات لمضايقات وأفعال خادشة للحياء في محيط إحدى الكليات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون واعتداءً مباشرًا على حق المواطنين في الأمان العام، مشددًا على أن مثل هذه السلوكيات لا يمكن التهاون معها تحت أي ظرف، سواء وقعت داخل نطاق مؤسسة تعليمية أو خارجها.

وأضاف في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القانون المصري يُجرّم هذه الأفعال بشكل واضح، إذ تُعد من قبيل الفعل الفاضح في الطريق العام والتحرش، وهي جرائم يعاقب عليها بالحبس مدة قد تصل إلى سنة أو أكثر، مع غرامات مالية قد تتجاوز عدة آلاف من الجنيهات، وتُشدد العقوبة في حال التكرار أو استخدام وسائل مثل المركبات أو إذا صاحبها تهديد أو ترهيب للضحايا.

وأكد البدوي ضرورة التحرك السريع من الجهات المعنية لتكثيف التواجد الأمني في محيط المؤسسات التعليمية، وضبط المتورطين، مع اتخاذ إجراءات رادعة تضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع، مشيرًا إلى أهمية الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات لحماية الفتيات وفرض سيادة القانون.

ردود الفعل

أثارت الواقعة حالة من الاستياء بين أولياء الأمور والطلاب، الذين طالبوا بتشديد الإجراءات الأمنية حول محيط الكليات والمدارس، وتكثيف التواجد الأمني لضمان حماية الطالبات ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وفي المقابل، شدد ناشطون على أهمية توثيق أي وقائع مشابهة والإبلاغ عنها رسميًا بدل الاكتفاء بالنشر عبر مواقع التواصل، لضمان سرعة التدخل القانوني وحسم مثل هذه القضايا بشكل واضح.

كلية البنات جامعة عين شمس عين شمس طالبات كلية البنات أرض الجولف مصر الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| تراجع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

زواج - ارشيفية

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

استاد مصر بالعاصمة الإدارية

التراك بعيد عن المدرجات.. سبب عدم اعتماد كاف استاد مصر بالعاصمة الإدارية

أحمد فتوح

النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين

ترشيحاتنا

هيونداي ازيرا

أسعار مواصفات هيونداي ازيرا 2026 في السعودية

آيفون 18 برو

جزيرة ديناميكية أصغر تكسر «لعنة الأربع سنوات» في آيفون 18 برو

أخبار السيارات

أخبار السيارات| جاجوار تطلق أيقونتها الجديدة لمنافسة بنتلي.. متى يكون تخفيض ضغط هواء الإطارات خطرا جسيما على سيارتك؟

بالصور

تأثير المشروبات الغازية على المعدة.. هل تسبب الإسهال فعلا؟ الحقيقة الكاملة التي لا يعرفها الكثيرون

تأثير المشروبات الغازية على المعدة.. هل تسبب الإسهال فعلًا؟
تأثير المشروبات الغازية على المعدة.. هل تسبب الإسهال فعلًا؟
تأثير المشروبات الغازية على المعدة.. هل تسبب الإسهال فعلًا؟

بمشاركة ديمي مور.. لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الـ79

ديمي مور
ديمي مور
ديمي مور

تنميل اليدين .. أسباب صادمة وأفضل طرق العلاج قبل تفاقم المشكلة

ما هو تنميل اليدين؟
ما هو تنميل اليدين؟
ما هو تنميل اليدين؟

مشروب قبل النوم يذيب دهون البطن.. حقيقة ولا خدعة؟

مشروب
مشروب
مشروب

فيديو

الشهيد مفيب محمد عمرو الطاهر

حكاية بطل.. قصة استشهاد النقيب محمد عمرو الطاهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد